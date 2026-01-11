Nba: Wembanyama trascina San Antonio Gli Spurs vincono a Boston, i Clippers a Detroit

Notte NBA ricca di emozioni, con San Antonio che si impone sui Celtics in trasferta, grazie a una prestazione dominante di Victor Wembanyama, mentre i Clippers, guidati dall’inesauribile Kawhi Leonard, completano una rimonta vincente contro Detroit.

Successo esterno anche per Charlotte, che si scatena e segna ben 150 punti sul parquet dei Jazz. Partita spettacolare anche tra Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves, con Donovan Mitchell e compagni che hanno la meglio sugli avversari in un match ad alto punteggio.

Tra le squadre di casa, Indiana supera agevolmente Miami, così come Chicago ha la meglio su Dallas con un margine netto.

Serata complicata per Miami Heat, che in casa di Indiana, ultima della Eastern Conference, subisce un pesante 123-99, incappando nella seconda sconfitta consecutiva.

Simone Fontecchio, con poco meno di 8 minuti sul parquet, prova comunque a dare il suo contributo, chiudendo con 5 punti, 2 palle recuperate e un rimbalzo.

