Nba: i Bucks battono i Lakers, Oklahoma vince in rimonta

I Thunder, detentori del titolo NBA, hanno firmato una rimonta spettacolare recuperando 21 lunghezze di svantaggio e imponendosi su Memphis per 117-116 al termine di una gara emozionante.

Senza Shai Gilgeous-Alexander, fermato da una distorsione alla caviglia, e senza Chet Holmgren, Oklahoma City ha faticato nelle prime fasi, subendo l’intensità dei Grizzlies, capaci di mandare sette giocatori in doppia cifra per punti realizzati.

La reazione dei campioni è però arrivata nella seconda metà del match, guidata da un super Jalen Williams, autore di 26 punti e 10 assist, affiancato da Ajay Mitchell con 23 punti e dal contributo decisivo della panchina, in particolare Kenrich Williams (21). Proprio una tripla di Williams a 1’07’’ dalla sirena ha completato il sorpasso decisivo.

Nonostante le assenze, Oklahoma consolida il primato nella Western Conference con un bilancio di 32 successi e 7 sconfitte.

Serata amara invece per Dallas: Anthony Davis, uscito malconcio dal match di giovedì contro Utah, ha riportato una lesione ai legamenti della mano sinistra. Il lungo sta valutando l’ipotesi di un’operazione chirurgica che potrebbe costringerlo a uno stop di diversi mesi.

A Houston non è sufficiente una prestazione d’élite di Kevin Durant. A 37 anni, nella sua 19ª stagione NBA, la stella dei Rockets è diventata il settimo miglior realizzatore di sempre nella storia della regular season, ma la squadra texana ha dovuto arrendersi a Portland per 111-105. Durant ha chiuso con 30 punti e 12 rimbalzi, superando il record di Wilt Chamberlain grazie ai suoi 31.435 punti complessivi.

A Los Angeles, il confronto tra Giannis Antetokounmpo e LeBron James ha premiato il greco e i Milwaukee Bucks, vittoriosi 105-101 sui Lakers. Antetokounmpo ha messo a referto 21 punti ed è stato decisivo nel finale, forzando la palla persa di LeBron a pochi secondi dalla conclusione, sull’azione che avrebbe potuto portare al pareggio.

James, a 41 anni, è andato vicino alla tripla doppia con 26 punti, 9 rimbalzi e 10 assist, al termine di un ottimo quarto periodo. Serata complicata invece per Luka Dončić, espulso per somma di falli dopo aver comunque sfiorato anche lui la tripla doppia (24 punti, 9 rimbalzi e 9 assist).

Negli altri incontri, Philadelphia ha avuto la meglio su Orlando (103-91), mentre Washington è stata travolta da New Orleans (128-107). I Clippers hanno espugnato il parquet dei Brooklyn Nets 121-105, Golden State ha dominato Sacramento con un netto 137-103. Atlanta, trascinata dai 29 punti di Jalen Johnson, ha superato Denver, falcidiata dagli infortuni, 110-87. Successi anche per Phoenix contro New York (112-107) e per Boston su Toronto (125-117).

ANSA