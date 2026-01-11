Missione Italiana in Congo per rafforzare la cooperazione in sanità e agricoltura

Per il rafforzamento, nel solco del Piano Mattei, delle relazioni tra Italia e Repubblica del Congo in ambito politico, economico e di cooperazione, con particolare riguardo ai settori della sanità e dell’agricoltura, si è svolta a Brazzaville una missione italiana. Della delegazione guidata dal Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli insieme al Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci, hanno fatto parte il Presidente della Camera ItalAfrica, ing. Alfredo Carmine Cestari, ceo del Gruppo omonimo, che nel Congo ha in fase di attuazione alcuni progetti e rappresentanti di ICAM – Cioccolato Italiano, interessati a sviluppare nuove sinergie nella filiera del cacao sostenibile in Congo. La delegazione italiana è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica, Denis Sassou Nguesso, dal Primo Ministro, Anatole Makosso, ed è stata accompagnata per tutta la visita dal Ministro della Cooperazione e della Promozione dei Partenariati Pubblico-Privati, Denis Christel Sassou Nguesso, e dal Ministro della Salute, Jean-Rosaire Ibara.

Il Vice Ministro Cirielli e il Ministro della Salute Schillaci e la delegazione hanno visitato due strutture ospedaliere locali coinvolte nel Programma di sostegno alla Repubblica del Congo per lo sviluppo di servizi sanitari integrati, iniziativa che beneficia di un contributo di circa 45 milioni di euro da parte della Cooperazione italiana e che è realizzata da una società italiana in partenariato con il Governo congolese. Si tratta di un progetto che conferma la rilevanza della nostra cooperazione sanitaria nel più ampio contesto dei rapporti strategici con il continente africano coerentemente perseguiti dal Governo in ogni ambito. Nel corso della visita, la delegazione italiana ha effettuato sopralluoghi presso l’Ospedale Madre-Bambino Blanche Gomes e l’Ospedale di Makélékélé, con l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento e i risultati dei lavori finanziati dalla Cooperazione italiana e realizzati da Althea, nel quadro del rafforzamento del sistema sanitario congolese. In particolare, ItalAfrica e Gruppo Cestari sostengono la realizzazione di una sala operatoria presso la Fondazione Pediatrica di Kimbondo e la costruzione di una struttura destinata alla formazione medica presso il Monkole, un ospedale multicentrico con infrastrutture dislocate in diversi punti strategici della città di Kinshasa: sono due progetti che il Gruppo Cestari ha già presentato a giugno scorso in occasione della visita istituzionale presso il Centre Hospitalier Monkole e la Fondazione Pediatrica di Kimbondo, a Kinshasa,. A questi si affiancheranno percorsi di formazione avanzata e di aggiornamento rivolti al personale sanitario di entrambe le strutture. L’iniziativa – sottolinea l’ing. Alfredo Cestari – rientra nell’ambito dei progetti sostenuti da AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) con l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari nelle periferie urbane di Kinshasa, in particolare migliorando l’accesso e la qualità delle cure materno-infantili. Il Centre Hospitalier Monkole è un ospedale di riferimento situato nella zona di Mont-Ngafula, che serve un bacino di utenza di circa 250.000 persone. Ogni anno accoglie oltre 80.000 pazienti offrendo cure in ostetricia, ginecologia, chirurgia, pediatria e medicina interna, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, fornendo assistenza sanitaria a costi sostenibili. Il Monkole intende inoltre rafforzare il proprio ruolo come centro di formazione per medici e infermieri, con un focus iniziale su otto ospedali periferici con cui è già in rete. La Fondazione Pediatrica di Kimbondo, fondata nel 1989 dalla prof.ssa Laura Perna (nota come “Mamma Coco”) insieme a padre Hugo Rios, è situata a circa 30 km da Kinshasa e da oltre trent’anni si dedica all’accoglienza e alla cura dei bambini più fragili. A margine delle visite alle strutture sanitarie, si è svolto un incontro istituzionale con il Primo Ministro della Repubblica del Congo, durante il quale sono stati affrontati i temi della cooperazione bilaterale e delle prospettive di sviluppo nei settori di interesse comune. Successivamente, la delegazione italiana è stata ricevuta presso la residenza del Presidente della Repubblica, Denis Sassou N’Guesso, con il quale si è tenuto un colloquio volto a consolidare ulteriormente le relazioni bilaterali tra Italia e Repubblica del Congo. Nel corso degli incontri istituzionali, il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e il Ministro congolese della Cooperazione Internazionale hanno concordemente individuato il settore agricolo quale prossimo ambito prioritario di cooperazione, con particolare riferimento allo sviluppo della filiera del cacao. Prima della partenza della delegazione, il Vice Ministro On. Edmondo Cirielli ha inoltre ribadito all’Ambasciatore d’Italia in Repubblica del Congo la necessità di concentrare ogni sforzo operativo e istituzionale per dare piena attuazione e continuità al progetto SOCOCÀ, riconosciuto come iniziativa prioritaria nel quadro della cooperazione italo-congolese nel settore agricolo. La visita si è conclusa nel tardo pomeriggio con una sosta presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia e la successiva partenza della delegazione italiana per l’Italia. Nel complesso, la missione – sottolinea Alfredo Cestari – ha rappresentato un momento di alto profilo istituzionale, confermando la volontà comune di rafforzare il dialogo politico e la cooperazione tra Italia e Repubblica del Congo, ampliando l’azione congiunta dal settore sanitario a quello agricolo e agro-industriale. Il nostro Progetto Cacao – Un Modello di Eccellenza Sostenibile – aggiunge Cestari – si propone di rivoluzionare la produzione locale attraverso un modello di eccellenza sostenibile. Implementando tecniche di coltivazione innovative, rispettose dell’ambiente e in grado di massimizzare la resa, questa iniziativa mira a generare crediti di carbonio, contribuendo attivamente a un futuro più sostenibile e a realizzare occupazione stabile e qualificata contribuendo allo sviluppo economico e sociale della comunità. Si punta a salvaguardare la pianta del cacao e a migliorare la vita dei contadini.