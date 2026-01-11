Can Yaman è a Roma: ‘Fake news su di me, non seguite la stampa turca’

A circa un giorno dal fermo e dalla successiva liberazione avvenuta ieri a Istanbul, nell’ambito di un’operazione antidroga, l’attore turco Can Yaman è rientrato in Italia.

A comunicarlo è stato lo stesso Yaman attraverso i social, dove ha pubblicato alcune fotografie scattate a Roma, nei pressi del Colosseo, accompagnate da un messaggio in cui respinge con decisione le ricostruzioni circolate nelle ultime ore.

“Cara stampa italiana, sono abituato da sempre a un certo trattamento da parte dei media turchi, non è una novità. Ma da voi non me lo aspettavo. Vi chiedo di non commettere anche voi l’errore di fare semplice copia e incolla delle notizie che arrivano dal Bosforo”, ha scritto l’attore su Instagram.

Nel messaggio, Yaman entra poi nel merito delle accuse: “Pensate davvero che io possa andare in giro per locali con delle sostanze proprio in un periodo in cui la polizia sta conducendo controlli a tappeto e arrestando numerosi personaggi famosi?

Se ci fosse stato anche solo un minimo di verità, non sarei stato rilasciato in così poco tempo né avrei potuto fare ritorno in Italia il giorno successivo. Vi voglio bene”.

ANSA