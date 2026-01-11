Ancora maltempo sull’Italia, con freddo e pioggia al Centro-Sud

Persistono condizioni atmosferiche instabili sulla Penisola, caratterizzate da temperature rigide, precipitazioni diffuse e nevicate possibili anche a quote contenute, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.

Secondo le analisi di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, le precipitazioni continueranno a interessare in particolare Abruzzo, Molise, nord della Puglia e Sicilia, dove non si escludono fenomeni di forte intensità.

Sul resto del territorio nazionale il quadro meteorologico sarà più variabile, con ampi spazi soleggiati nonostante il clima freddo. Le previsioni indicano inoltre una nuova diminuzione delle temperature, resa più sensibile dalla presenza di venti sostenuti provenienti dai settori settentrionali.

L’ingresso di masse d’aria fredda favorirà il ritorno della neve fino alle aree collinari lungo le zone interne dell’Appennino; in Sicilia i fiocchi potrebbero spingersi fino a circa mille metri di altitudine.

A partire da lunedì 12 gennaio è previsto il consolidamento di un’area di alta pressione, anche se le temperature resteranno inizialmente basse al Centro-Nord, con diffuse gelate notturne e nelle prime ore del mattino, anche in pianura.

Nel dettaglio:

Domenica 11 – al Nord tempo in prevalenza soleggiato; al Centro precipitazioni lungo il Medio Adriatico con neve a quote basse; al Sud rovesci sul settore tirrenico meridionale.

Lunedì 12 – al Nord deboli piogge in Liguria e tempo stabile altrove, clima freddo; al Centro cieli sereni o poco nuvolosi; al Sud condizioni stabili e soleggiate ma con ventilazione sostenuta.

Martedì 13 – al Nord piogge sparse su Liguria e bassa Lombardia; al Centro nuvolosità diffusa; al Sud cieli coperti con venti meridionali.

Intanto si registra un miglioramento delle condizioni del mare nel golfo di Napoli. Il progressivo calo del moto ondoso, iniziato dal tardo pomeriggio di ieri, ha permesso oggi la ripresa dei collegamenti marittimi con Ischia, Capri e Procida.

Dopo una giornata di ieri segnata da forti disagi, con le tre isole rimaste quasi completamente isolate, da questa mattina sono tornate operative le navi in partenza dai porti di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli. Le compagnie di navigazione hanno confermato il regolare svolgimento delle corse previste per l’intera giornata di domenica.

Permangono tuttavia criticità per i mezzi veloci: il mare resta agitato e diverse corse degli aliscafi risultano ancora sospese, sia in partenza che in arrivo, per tutte e tre le isole.

ANSA