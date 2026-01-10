TIZIANO FERRO in radio il nuovo singolo “Sono un grande” Brano che dà il titolo all’ultimo album

Il 2026 di TIZIANO FERRO si apre con “Sono un grande”, il nuovo singolo in radio da venerdì 9 gennaio per Sugar Music.

Il brano, che ha dato il titolo all’ultimo disco del cantautore italiano, darà il via così ad un anno importante per Ferro, un anno che lo vedrà di nuovo protagonista negli Stadi dove avrà l’occasione di festeggiare con il suo pubblico i 25 anni di carriera; oltre alle canzoni di “SONO UN GRANDE” (tra cui la title track e i precedenti singoli “Cuore Rotto” e “Fingo&Spingo”), l’artista porterà live i successi che hanno segnato la sua lunga carriera.

“Sono un grande” (scritto da Tiziano Ferro, Roberto Casalino e Simone Cremonini prodotto da Stefano Zef Tognini e Marco Sonzini) rappresenta un profondo legame tra Ferro e il suo pubblico: “L’unico obbligo che ho sempre avuto nei confronti di chi mi ascolta è la verità, in maniera quasi brutale.

Anche se non sento di essere “un grande” mettiamolo tra le opzioni, tra la lista di cose che posso, che possiamo essere. Questo è il disco delle supposizioni che poi diventano nuove affermazioni di vita e questa canzone è qui per ricordarmelo, per ricordarcelo”.

Quest’ultimo disco di Ferro (che ha debuttato al primo posto in classifica confermando il suo ruolo centrale nel panorama discografico italiano) è stato un album necessario e terapeutico, un album liberatorio e con un forte sguardo rivolto al futuro.

Nelle 12 tracce che lo compongono (11 nella versione standard e 12 in cd e vinile) Ferro ha riscoperto le sue radici ed è entrato nella seconda parte della sua carriera accompagnato dal nuovo team scelto per questa avventura (Sugar Music e Big Picture Management).

Manca sempre meno al ritorno live. I biglietti per il tour STADI26 sono disponibili su www.livenation.it/tizianoferro e ad 8 mesi di distanza sono già stati venduti oltre 300.000 mila tagliandi oltre ad aver raddoppiato gli appuntamenti di Milano e Roma.

Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, vedrà Tiziano Ferro esibirsi in 12 date negli stadi delle principali città italiane (per info www.livenation.it):

30 maggio 2026 LIGNANO – Stadio Teghil

6 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

7 giugno 2026 MILANO – Stadio San Siro

10 giugno 2026 TORINO – Allianz Stadium

14 giugno 2026 BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026 PADOVA – Stadio Euganeo

23 giugno 2026 NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

28 giugno 2026 ROMA – Stadio Olimpico

3 luglio 2026 ANCONA – Stadio Del Conero

8 luglio 2026 BARI – Stadio San Nicola

12 luglio 2026 MESSINA – Stadio San Filippo

Cantautore, autore e produttore, Tiziano Ferro (nato a Latina il 21 febbraio 1980) ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo.

A dare il via alla sua ventennale carriera è stato il singolo “Xdono” (che ottenne il terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2002) seguito dal primo album “Rosso relativo” che con oltre due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo è uno dei dischi italiani più venduti della storia.

Ad oggi ha all’attivo 9 album e una raccolta “best of” che lo hanno reso uno dei più influenti e innovativi cantautori italiani contemporanei e uno degli artisti italiani più apprezzati e famosi in Italia e nel mondo.

Oltre che in lingua italiana, Tiziano Ferro canta in inglese, spagnolo, portoghese e francese e nel corso della sua carriera ha più volte collaborato con importanti artisti della scena musicale italiana e mondiale.

In oltre 20 anni di carriera ha ottenuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello nazionale e internazionale ed è membro votante della giuria dei Grammy Award.