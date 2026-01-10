Stellantis e mobile imbottito: Pittella invita a costruire soluzioni condivise

Affrontare le sfide legate a Stellantis e al polo del mobile imbottito di Matera con equilibrio, responsabilità e una visione strategica di lungo periodo. È questo il messaggio lanciato da Marcello Pittella (Azione), presidente del Consiglio regionale della Basilicata, che interviene sul futuro di due comparti cruciali per l’economia e l’occupazione regionale.

«Il tema Stellantis e il polo del salotto a Matera richiedono equilibrio, responsabilità e una visione alta. Non bastano contrapposizioni ideologiche o scorciatoie polemiche – afferma Pittella – è necessario costruire soluzioni concrete per i lavoratori e per lo sviluppo della Basilicata». Un richiamo chiaro alla necessità di superare divisioni sterili e puntare su un confronto serio e costruttivo.

Secondo il presidente del Consiglio regionale, la Regione Basilicata ha già intrapreso un percorso improntato alla serietà e al dialogo. «Attraverso l’Assessorato competente e il Dipartimento per lo sviluppo economico – prosegue – sono stati messi in campo strumenti concreti e promosso un confronto costante con sindacati, enti locali e governo nazionale». Un lavoro che, per Pittella, deve ora tradursi in un piano industriale chiaro, misurabile e coerente con la programmazione nazionale, capace di garantire occupazione stabile e di sostenere l’innovazione tecnologica, produttiva e culturale.

La visione proposta è ambiziosa ma realistica: «Matera può affermarsi come polo del salotto italiano e Melfi come laboratorio nazionale dell’automotive». Due vocazioni produttive che, se sostenute da politiche adeguate, possono rafforzare il ruolo della Basilicata nello scenario industriale nazionale. La condizione imprescindibile, però, resta l’unità: «La chiave è la collaborazione tra istituzioni, imprese e forze politiche, evitando contrapposizioni fine a sé stesse che non producono risultati».

Da qui l’invito rivolto a tutte le forze politiche e sociali a rafforzare il dialogo e a promuovere un tavolo nazionale con obiettivi chiari: tutela dei lavoratori, consolidamento delle filiere produttive e valorizzazione della Basilicata come regione cerniera del Mezzogiorno. «Solo così – sottolinea Pittella – è possibile trasformare le crisi in opportunità e costruire un futuro sostenibile per la nostra comunità».

Infine, il presidente del Consiglio regionale richiama il Governo nazionale a un’assunzione di responsabilità: «È necessario chiarire quale sia la visione strategica per il Sud, per il Mezzogiorno e per la Basilicata». Una regione che, conclude Pittella, «può e deve qualificarsi nell’automotive, nel polo del salotto, nelle piattaforme logistiche, culturali, innovative, tecnologiche e digitali. Questa è la politica alta che deve orientare l’azione istituzionale, perché senza una visione condivisa il rischio è quello di disperdere energie e perdere opportunità decisive per la Basilicata»