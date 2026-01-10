Meloni in Vaticano, il Papa ha incontrato gli organizzatori del Giubileo

Con un caloroso scambio di strette di mano, sorrisi e una risata della presidente, Papa Leone XIV ha salutato la premier italiana Giorgia Meloni al termine dell’udienza, durante la quale ha espresso il suo ringraziamento alle autorità e ai volontari che hanno contribuito al successo del Giubileo.

Nell’Aula Paolo VI il Pontefice ha ricevuto gli organizzatori e i volontari del Giubileo.

All’incontro hanno partecipato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

