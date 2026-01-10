Media, Khamenei ha alzato il livello di allerta più che a giugno

Il leader supremo iraniano, Ali Khamenei, ha elevato il livello di allerta del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) a un grado superiore rispetto a quello registrato durante il conflitto con Israele dello scorso giugno.

A riferirlo al Telegraph sono alcuni funzionari della Repubblica Islamica, mentre l’Iran si trova ormai al quattordicesimo giorno di proteste diffuse.

Secondo le stesse fonti, Khamenei mantiene un rapporto diretto e costante con le Guardie della Rivoluzione, privilegiandole rispetto all’esercito regolare o alle forze di polizia, ritenendo che il rischio di defezioni tra le fila dell’IRGC sia praticamente nullo, a differenza di quanto accaduto in passato con altre unità.

ANSA