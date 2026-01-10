Giorgia inaugura il 2026 con il nuovo singolo “Corpi celesti”

Composto da Federica Abbate, Cripo e Raige e prodotto da Cripo insieme a Enrico Brun, “Corpi Celesti” parla del coraggio necessario nella vita di tutti i giorni per ampliare la propria prospettiva su un’esistenza che ci lega gli uni agli altri e che richiede fiducia reciproca.

Il brano fa parte di G, il suo ultimo album di inediti, che ha esordito al primo posto della classifica Fimi/Niq degli album e al vertice delle classifiche di CD, vinili e musicassette, confermando un altro traguardo straordinario per Giorgia dopo un 2025 eccezionale.

Il singolo “La cura per me”, certificato Doppio Platino, ha dominato le vendite per 12 settimane consecutive, diventando il secondo brano più ascoltato del 2025 con oltre 160 milioni di stream a livello globale. Anche il videoclip ha ottenuto un grande successo, piazzandosi al secondo posto tra i video più visti su Vevo nel corso dello scorso anno.

Giorgia è stata inoltre l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati all’estero nella prima metà del 2025.

Il 2025 è stato un anno record anche in radio: tutti e tre i singoli estratti dall’album G sono entrati nella Top 100 annuale di Earone.

“Golpe” ha conquistato il primo posto nella classifica generale di airplay radiofonico, segnando il più alto debutto radiofonico di un’artista femminile (#2) e il primo caso dell’anno di una donna alla #1 nel giorno di partenza della programmazione ufficiale.

“La cura per me”, presentata al Festival di Sanremo 2025, ha chiuso l’anno al secondo posto tra i brani sanremesi più trasmessi in radio e al primo tra le artiste femminili.

Dopo il tour Come Saprei Live, con concerti sold out nelle location più suggestive d’Italia, e il tour nei palasport completamente esaurito con oltre 100.000 biglietti venduti, Giorgia tornerà sui grandi palcoscenici dei palasport dal 13 marzo 2026 a Torino, per un totale di 18 date.

Più di due ore di spettacolo in cui i nuovi brani dell’album G si intrecciano con i grandi successi della sua carriera, creando un ritmo coinvolgente che emoziona, sorprende e fa cantare il pubblico dall’inizio alla fine.

ANSA