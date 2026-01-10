Gennaro Terracina: il creativo che dà forma alla comunicazione visiva con Gcom Studio Creative

Nel panorama sempre più competitivo della comunicazione digitale, distinguersi non è solo una questione di estetica, ma di visione strategica.

È in questo spazio che si colloca il lavoro di Gennaro Terracina, professionista multidisciplinare della comunicazione e dei nuovi media, con oltre 15 anni di esperienza nella consulenza, progettazione e gestione di contenuti multimediali.

Specializzato in visual design e content creation, Terracina ha costruito il proprio percorso professionale fondendo grafica, linguaggi digitali e strategia comunicativa, con l’obiettivo di valorizzare la presenza online di brand, aziende e professionisti attraverso soluzioni visive coerenti, riconoscibili e orientate ai risultati.

La nascita di Gcom Studio Creative

Nel novembre 2017 nasce Gcom Studio Creative, lo studio personale attraverso cui Gennaro Terracina sviluppa e coordina progetti di comunicazione visiva con un approccio integrato.

In pochi anni, lo studio si è affermato come un punto di riferimento per chi cerca soluzioni creative efficaci e memorabili nel panorama digitale contemporaneo.

I servizi offerti spaziano dal graphic design alla creazione di contenuti digitali, con una particolare attenzione alle piattaforme social e a Instagram, dove strategia e impatto visivo diventano elementi chiave per aumentare visibilità ed engagement.

Tra le principali aree di intervento:

progettazione di loghi e brand identity complete

realizzazione di materiali pubblicitari e asset visivi coerenti

sviluppo di contenuti digitali ad alto impatto per i social media

Creatività, strategia e riconoscimenti istituzionali

L’approccio di Terracina si distingue per la capacità di coniugare creatività pura, visione strategica e concretezza operativa, trasformando ogni brief in un progetto di comunicazione funzionale e distintivo.

Un riconoscimento significativo di questo metodo arriva nel 2019, quando Gcom Studio Creative si aggiudica il bando di gara indetto dall’Associazione Mondiale della Strada – Comitato Italiano, per la realizzazione del logo ufficiale del 28° Convegno Nazionale, svoltosi dal 14 al 16 maggio 2019. Un incarico di rilievo istituzionale che conferma la capacità dello studio di operare anche in contesti formali e ad alta visibilità.

Nel corso degli anni, Terracina ha collaborato con aziende private, enti pubblici, fondazioni culturali e associazioni non-profit, guidando progetti che spaziano dalle strategie digitali alle campagne social, dal branding alla grafica pubblicitaria, fino al video marketing.

Parallelamente, ha sviluppato una solida esperienza nell’ambito della formazione e dell’aggiornamento professionale continuo, elemento centrale di un percorso che unisce competenze tecniche, strategiche e culturali.

Formazione, attestati e riconoscimenti

Diplomato con Maturità Classica presso il Liceo Classico Isabella Morra, Gennaro Terracina è laureato in Comunicazione d’Impresa, Pubblicità e Nuovi Media all’Università LUMSA e ha conseguito un Master di I Livello in Giornalismo e Comunicazione presso l’Università Telematica Pegaso.

Nel corso degli anni ha inoltre ottenuto numerosi attestati di partecipazione e riconoscimenti, tra cui:

l’ Attestato di Partecipazione al Project Work “Emergenza Rock” , premiato per l’innovazione e l’efficacia del progetto di marketing e comunicazione;

, premiato per l’innovazione e l’efficacia del progetto di marketing e comunicazione; il Premio Marketing Philip Morris , riconoscimento per l’eccellenza nelle strategie di marketing;

, riconoscimento per l’eccellenza nelle strategie di marketing; la partecipazione al convegno “La Nuova Formazione per la Nuova Internazionalizzazione” ;

; l’ Attestato di Partecipazione al Seminario CSR dedicato alla responsabilità sociale d’impresa e alle strategie di sviluppo sostenibile;

dedicato alla responsabilità sociale d’impresa e alle strategie di sviluppo sostenibile; il Corso di Aggiornamento su Geoportale Nazionale e Sistemi GIS , focalizzato sulla gestione di geoportali e tecnologie territoriali;

, focalizzato sulla gestione di geoportali e tecnologie territoriali; la certificazione “Crescere in Digitale” , progetto promosso da Google in collaborazione con Unioncamere;

, progetto promosso da Google in collaborazione con Unioncamere; il corso “The Science of Well-Being”, rilasciato dalla Yale University tramite Coursera, incentrato sulle scienze comportamentali e il benessere psicologico.

È inoltre presente su IMDb, associato al progetto cinematografico “El Santo” (2025), ulteriore conferma di un percorso professionale trasversale che abbraccia diversi linguaggi della comunicazione.

Una vetrina digitale in continua evoluzione

Lo stile e i lavori più recenti di Gcom Studio Creative sono raccontati attraverso il profilo Instagram @gcomstudiocreative, una community di oltre 4.000 follower che rappresenta una vetrina dinamica e coerente dell’approccio creativo dello studio.

In un contesto digitale in costante evoluzione, Gennaro Terracina e Gcom Studio Creative incarnano una visione di comunicazione visiva moderna, strategica e autentica, pensata per chi desidera distinguersi e costruire un’identità solida e riconoscibile nel mondo online.