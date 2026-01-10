Attore Can Yaman arrestato a Istanbul in un blitz antidroga

Il celebre interprete turco Can Yaman, molto noto in Italia per alcune serie televisive di grande successo tra cui Sandokan, e l’attrice Selen Gorguzel sono tra le sette persone fermate durante la notte in un’ampia operazione antidroga a Istanbul, che ha interessato nove locali notturni.

Secondo fonti riportate dai media turchi, Yaman e Gorguzel sono stati trasferiti all’Istituto di medicina legale per essere sottoposti ad analisi del sangue.

Le indagini riguardano accuse di possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, agevolazione dell’uso di droghe e incoraggiamento o facilitazione della prostituzione, comprese mediazione o messa a disposizione di locali per tale attività.

Yaman, attore e modello nato a Istanbul nel 1989, ha ottenuto grande popolarità grazie a diverse serie di successo.

Tra il 2022 e il 2024 ha interpretato l’ispettore capo Francesco Demir nella serie Viola come il mare su Canale 5. Nel 2025 ha ricoperto il ruolo principale nella miniserie Il Turco e nel reboot Rai di Sandokan. In passato aveva anche partecipato con un cameo alla sesta stagione di Che Dio ci aiuti.

Secondo il quotidiano turco Hurriyet, un’indicazione riservata avrebbe portato all’arresto dell’attore.

La procura, infatti, non aveva emesso un mandato di cattura nei suoi confronti, ma aveva ordinato la perquisizione di nove locali, tra cui l’Hotel Bebek, dove Yaman si trovava la sera dell’intervento. Durante il blitz, secondo la ricostruzione del giornale, sarebbero state trovate addosso all’attore alcune sostanze stupefacenti, che hanno portato al suo fermo.

L’operazione, condotta dopo la mezzanotte, ha portato al sequestro di droga in alcuni dei locali ispezionati. Hurriyet segnala che il blitz era “mirato a colpire alcune celebrità” e ha pubblicato fotografie delle sostanze sequestrate.

Tra le sette persone arrestate figurano anche Ayşe Sağlam e Ceren Alper, oltre a proprietari di locali, gestori e influencer di YouTube.

ANSA