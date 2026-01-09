Ong, ‘più di 50 i morti nelle manifestazioni in Iran’

Più di 50 manifestanti sono stati uccisi nelle ultime due settimane di proteste in Iran, innescate dal malcontento per l’aumento del costo della vita. A renderlo noto è stata oggi un’organizzazione per i diritti umani.

“Almeno 51 persone, tra cui nove minorenni, hanno perso la vita, e centinaia di altri sono rimasti feriti durante i primi tredici giorni del nuovo ciclo di manifestazioni a livello nazionale in Iran”, ha dichiarato l’ong norvegese Iran Human Rights. Il precedente bilancio, diffuso ieri, parlava di 45 vittime.

Nel frattempo, la Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ha accusato i manifestanti di cercare di compiacere Donald Trump, ribadendo che l’ex presidente degli Stati Uniti, secondo lui, seguirà la sorte di altri leader caduti.

“Trump deve sapere che tiranni come il Faraone, Nimrod, Reza Shah e Mohammad Reza, l’ultimo scià di Persia, sono stati abbattuti proprio quando si trovavano al culmine della loro arroganza.

Anche lui sarà abbattuto”, ha affermato Khamenei in un discorso trasmesso dalla televisione di Stato. “Le sue mani sono macchiate del sangue degli iraniani”, ha aggiunto, accusando Trump di aver ordinato attacchi durante la guerra di dodici giorni tra Israele e Iran, che si è svolta a giugno.

Khamenei ha anche dichiarato che la Repubblica Islamica “non cederà di fronte ai sabotatori”, riferendosi alle proteste che stanno paralizzando il Paese da 12 giorni.

“Tutti devono sapere che la Repubblica Islamica è arrivata al potere grazie al sacrificio di centinaia di migliaia di persone onorevoli e non cederà di fronte a chi cerca di minarne la stabilità”, ha affermato, accusando elementi esterni di cercare di destabilizzare il regime.

Il portale Iran International, con sede a Londra, ha riportato le dichiarazioni del leader iraniano, che ha anche parlato di forze straniere che alimentano le tensioni interne.

ANSA