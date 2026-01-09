Ministro Lollobrigida, nel Mercosur 6,3 miliardi a imprese contro instabilità mercati

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha commentato positivamente l’intesa raggiunta tra l’Unione Europea e il Mercosur, sottolineando l’importanza dei 6,3 miliardi di euro destinati a ridurre le potenziali perturbazioni del mercato.

L’accordo prevede, inoltre, l’eliminazione dei dazi e degli oneri aggiuntivi sui fertilizzanti, misure che “creano condizioni più favorevoli per le nostre imprese agricole e industriali”, ha dichiarato il ministro.

Lollobrigida ha poi messo in evidenza altri aspetti significativi dell’accordo, come la riduzione della soglia del meccanismo di salvaguardia, che passa dall’8% al 5%. Inoltre, è stato previsto un potenziamento del sistema di controlli per garantire che le merci in entrata nell’UE rispettino le normative comunitarie.

Questi provvedimenti, secondo il ministro, contribuiranno a migliorare la competitività del settore agricolo e industriale europeo, assicurando al contempo maggiori tutele per i produttori locali.

ANSA