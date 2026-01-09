POLITICA
Governo Venezuela conferma, delegazione Usa arrivata a Caracas
Il governo venezuelano, sotto la presidenza ad interim di Delcy Rodríguez, ha confermato l’arrivo a Caracas di una delegazione proveniente dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.
Lo scopo di questa missione è quello di condurre “valutazioni tecniche e logistiche relative alle funzioni diplomatiche”.
Un comunicato ufficiale precisa anche che, in risposta a questa visita, una delegazione di diplomatici venezuelani sarà inviata negli Stati Uniti per svolgere un compito analogo.
Il governo di Caracas ribadisce la sua posizione secondo cui il Venezuela si considera “vittima di un’aggressione”, ma assicura che affronterà questa situazione con strumenti diplomatici, mantenendo il dialogo come principale modalità di risposta.
ANSA