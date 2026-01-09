Furto al Duomo di Carrara: tabernacolo profanato rubate due pissidi

La Cattedrale di Carrara rimarrà chiusa ai fedeli fino a sabato 10 gennaio, a seguito dell’ennesimo furto con scasso verificatosi nella chiesa cittadina.

La decisione è stata presa dal parroco, don Piero Albanesi, per salvaguardare la storia e la sacralità del luogo. Nei giorni scorsi, durante la festa dell’Epifania, due ladri hanno forzato il tabernacolo del Duomo e rubato due pissidi contenenti le particole consacrate.

Successivamente, i malviventi si sono concentrati sul cassetto delle elemosine, posizionato davanti all’altare di San Ceccardo.

“Questo è il quinto furto con scasso in soli quattro mesi”, commenta don Albanesi. “Mai, però, era accaduto che venisse messo in pericolo il tabernacolo e ciò che esso custodisce. È come se il cuore stesso del nostro Duomo fosse stato strappato via.”

Il parroco ha immediatamente informato il vescovo e chiamato il numero di emergenza 112. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i colpevoli.

La Cattedrale riaprirà sabato alle ore 17, con una cerimonia di preghiera di riparazione presieduta dal vescovo, seguita dai lavori di ripristino dei danni.

Don Albanesi evidenzia l’importanza di questo momento, “perché ciascuno possa riscoprire con maggiore forza il senso di appartenenza alla nostra comunità”.