Esce ConInforma Basilicata, il web magazine del CONI Basilicata
È uscito il primo numero di ConInforma Basilicata, il web magazine del CONI Basilicata che mensilmente fornirà una panoramica del mondo sportivo lucano attraverso la voce dei suoi protagonisti, oltre a raccontare gli impegni del Comitato, del Presidente Salvia e della Scuola regionale dello Sport.
Il web magazine nasce dalla volontà di adeguarsi ai tempi, dalla voglia di coinvolgere sempre d più le nuove generazioni attraverso un linguaggio diverso, nuovo e più vicino al presente, dove a farla da padrone è la comunicazione social oltre agli strumenti istituzionali.
Il focus della nostra informazione vedrà sempre al centro lo sport, i suoi valori e le persone: crediamo che sia fondamentale per una società migliore.
Ogni numero del magazine coinvolgerà di volta in volta tutti gli organismi sportivi regionali, perché vogliamo che tutti si sentano protagonisti: soltanto insieme possiamo essere una grande squadra!
Nel primo numero:
- un editoriale del Presidente Salvia;
- il rapporto con Sport e Salute Basilicata;
- le iniziative, i progetti e i Protocolli sottoscritti;
- gli impegni della Scuola Regionale dello Sport;
- i prossimi appuntamenti sportivi regionali.