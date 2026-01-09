400 anni della Basilica di San Pietro, lezioni al Parco della Musica

La Basilica di San Pietro, cuore pulsante della cristianità, venne consacrata esattamente quattro secoli fa, il 18 novembre 1626, da Papa Urbano VIII Barberini.

Per celebrare questo significativo anniversario, la Fondazione Musica per Roma ha organizzato un ciclo di appuntamenti dal titolo Lezioni di Arte, dedicato alla storia e all’arte della basilica vaticana.

Il ciclo prevede cinque incontri, che si terranno una volta al mese a partire dall’11 gennaio, concludendosi il 31 maggio. Gli appuntamenti si svolgeranno alle 11:00 presso il Teatro Studio Borgna del Parco della Musica.

Il quarto centenario della Dedicazione di San Pietro segna una data fondamentale nella storia della Chiesa e della città di Roma.

Questo anniversario può essere anche visto come un momento di riflessione sulla conclusione dei lavori di costruzione della basilica costantiniana, che secondo una tradizione poco documentata, fu edificata nel 326 d.C. sotto Papa Silvestro.

Dopo oltre 1200 anni, la basilica originaria, a causa del suo deterioramento strutturale, necessitava di un nuovo intervento.

Così, a metà del XV secolo, la Curia cominciò a progettare la costruzione di una nuova chiesa. Nel 1506, Papa Giulio II pose la prima pietra per la nuova Basilica di San Pietro, inaugurando un cantiere che si sarebbe prolungato per oltre un secolo e che avrebbe portato all’abbattimento graduale dell’antica basilica costantiniana.

La nuova basilica vaticana è senza dubbio uno dei monumenti più emblematici al mondo, arricchito dal genio di alcuni tra i più grandi architetti e artisti della storia: Bramante, Raffaello, Antonio da Sangallo, Baldassarre Peruzzi, Michelangelo Buonarroti, Giacomo Della Porta, Domenico Fontana, Carlo Maderno e Gian Lorenzo Bernini.

Le lezioni proposte offriranno un’opportunità unica per esplorare la complessa evoluzione del Tempio Vaticano attraverso i secoli.

Il ciclo di incontri inizierà il 7 gennaio con il professor Paolo Liverani, ordinario di Topografia Antica e Accademico dei Lincei, che guiderà il pubblico alla scoperta della basilica costantiniana, costruita dall’imperatore Costantino nel IV secolo.

L’8 febbraio sarà la volta del professor Pietro Zander, responsabile della sezione Necropoli e Beni Artistici della Fabbrica di San Pietro, che approfondirà il ruolo fondamentale di Gian Lorenzo Bernini nel rinnovamento della basilica.

Il 22 marzo, Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, parlerà di Bernini in Vaticano, esplorando come l’artista abbia lavorato al servizio dei papi per oltre cinquant’anni.

Il 19 aprile, la professoressa Nicoletta Marconi condurrà una sessione sul cantiere barocco della basilica, rivelando dettagli inediti del processo costruttivo in epoca barocca.

Il ciclo si concluderà il 31 maggio con l’intervento del professor Mario Bevilacqua, che offrirà una panoramica sui cantieri romani di Bernini e Borromini, due dei maggiori protagonisti del Barocco romano, e sul loro impatto duraturo sulla Basilica di San Pietro.

Questo ciclo di conferenze, organizzato in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, rappresenta una straordinaria occasione per ripercorrere la storia di uno dei luoghi più iconici del mondo, ricco di significati spirituali e artistici, e per comprendere l’influenza che la sua costruzione ha avuto sull’arte, sull’architettura e sulla città di Roma.

ANSA