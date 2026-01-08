Ultimo, dal 9 gennaio il nuovo singolo Acquario

Venerdì 9 gennaio, Ultimo torna con il suo nuovo singolo Acquario, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano esce sotto l’etichetta indipendente Ultimo Records, con distribuzione curata da Believe.

L’artista ha annunciato l’uscita direttamente sui suoi canali social, scrivendo: “Acquario, il mio nuovo singolo fuori domani a mezzanotte”.

Il titolo Acquario svela il mistero dietro un indizio che Ultimo aveva lanciato ai suoi fan, in occasione dell’acquisto del biglietto per il concerto Ultimo Live Stadi 2025. All’interno di quel pacchetto speciale, infatti, si trovava un cartoncino lenticolare che alternava il simbolo dell’infinito con il segno zodiacale dell’Acquario, anticipando così il nuovo singolo.

L’uscita di Acquario segna l’inizio di un anno che si preannuncia cruciale per la carriera di Ultimo. Questo nuovo capitolo musicale arriva mentre cresce l’attesa per Ultimo 2026 – La Favola per Sempre, il grande evento live che si terrà il 4 luglio a Roma, presso l’Area di Tor Vergata.

Il Raduno degli Ultimi, l’evento che segnerà una nuova pietra miliare nella sua carriera, ha già registrato un clamoroso sold-out, con 250.000 biglietti venduti in sole 3 ore, e si prepara a diventare il concerto più grande mai realizzato dal cantautore romano. Un evento che non solo segnerà un nuovo entusiasmante capitolo della sua storia, ma che sarà anche destinato a entrare nella storia della musica italiana.

ANSA