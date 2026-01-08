Tre appuntamenti di “Devoti in devozione” a Matera dal 9 all’11 gennaio

MATERA – “Nessun uomo è un’isola”: nasce da questa consapevolezza la conversazione a più voci sulla solitudine che si svolgerà venerdì 9 gennaio alle ore 18.00 nella Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova a Matera, nel cuore del Sasso Barisano.

A partire dal libro “La solitudine del Cormorano” di Antonio Corvino (Roundmidnight Edizioni), si svilupperà una riflessione sul bisogno umano di connessione e sul valore della socialità e della spiritualità come antidoto all’isolamento.

L’incontro, che sarà coordinato dalla studiosa Elisa D’Alessio e arricchito dalle letture dell’attrice e regista Rosanna Filomena, rientra tra gli appuntamenti di “Devoti in devozione”, il palinsesto curato da MeWe – Società cooperativa socio-culturale di comunità, in collaborazione con la Commissione cultura dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina e con imprese del settore editoriale e operatori culturali.

“La solitudine del Cormorano” è un viaggio tra poesie e racconti poetici nella solitudine esistenziale del poeta e di qualche spicchio di umanità, lungo pagine scandite da racconti, inni, odi, poemi, invocazioni e maledizioni, alla ricerca di qualche barlume di umanità superstite, contemplando il fascino della natura divenuta nemica e scandagliando dentro allo smarrimento dell’anima in cerca di qualche speranza tra dei ed eroi antichi, pescatori e contadini estinti, torri costiere, vecchi villaggi, mari quieti e burrascosi, cieli stellati ed oscurati, monasteri privi di novizi e vecchi monaci superstiti e le donne di Gesù abbandonate dal Cristo.

Antonio Corvino è professore, economista, saggista, poeta, scrittore in cammino. Già Direttore generale dell’Osservatorio di Economia e Finanza, è specializzato nell’analisi dell’economia del Mezzogiorno e del Mediterraneo, oltre che nella costruzione degli scenari macroeconomici in cui Mezzogiorno e Mediterraneo sono inseriti.

Nel 2019 per Rubbettino ha curato, con Francesco Saverio Coppola, “Mezzogiorno in Progress”, un volume-summa sulle persistenti questioni meridionali.

Nel settembre 2023 è uscito per Giannini Editore il suo primo romanzo di viaggio “Cammini a Sud. Sentieri, tratturi, storie, leggende, genti e popoli del Mezzogiorno”.

Nel novembre 2024 è uscito per Rubbettino Editore il suo secondo romanzo di viaggio “L’altra faccia di Partenope. In cammino tra Napoli e altre peregrinazioni”.

Il palinsesto “Devoti in devozione” prosegue sabato 10 gennaio alle ore 11.30, nella Chiesa di San Biagio, con la conversazione “Le povertà del qui e ora”, curata da Paola Saraceno.

Previsti gli interventi di don Angelo Raffaele Tataranni, direttore Caritas dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina, del prof. Antonio Corvino, di Michele Cesare Prestera, presidente della Federazione Europea Autonoma del Volontariato, e del prof. Roberto Cardaci, sociologo, ricercatore, docente, consigliere tecnico della commissione dialogo interreligioso e diplomazia della cultura e della scienza dell’intergruppo parlamentare Sviluppo Sud e coordinatore della Ricerca sulla Povertà in Piemonte.

Durante la conversazione saranno analizzate le molteplici forme della povertà contemporanea, non più soltanto economica, ma anche sociale, culturale e politica. Partendo dall’evoluzione storica dal capitalismo di mercato all’ipercapitalismo finanziario, si rifletterà su come la concentrazione della ricchezza e del potere abbia trasformato la povertà in una condizione strutturale, diffusa e gestita dallo Stato assistenziale.

A chiudere la tre giorni di incontri sarà, domenica 11 gennaio alle ore 10.00, nella cornice della Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova, la presentazione del volume “Edicole votive a Matera. Arte, devozione e memoria urbana” (Antros editore).

Interverranno gli autori Nicola Laricchia, Raffaele Paolicelli, Francesco Foschino e Elena Baldassarre, firme della rivista trimestrale di storia e cultura del territorio Mathera. Accompagnamento musicale di Pietro Nicola Locantore. Presentano Leo Montemurro e Ferdinando Trotta.