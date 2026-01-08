Stranger Things, dopo il sipario arriva il documentario

Per tutti i fan di Stranger Things, sta per arrivare una sorpresa emozionante. Netflix ha appena annunciato l’uscita di un documentario inedito che svelerà il dietro le quinte della realizzazione dell’ultima stagione della celebre serie creata dai gemelli Matt e Ross Duffer.

Il titolo del documentario, One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, è stato rivelato insieme alla data di debutto: 12 gennaio.

Secondo quanto comunicato dalla piattaforma, il film offrirà uno sguardo esclusivo e approfondito sul lungo processo creativo e sul lavoro artigianale che ha portato alla realizzazione del capitolo finale della serie, che ha segnato un’intera generazione di spettatori.

Il documentario esplorerà i vari aspetti che hanno contribuito al successo di Stranger Things, mostrandone la genesi e l’evoluzione, con immagini mai viste prima.

La regia del documentario è stata affidata a Martina Radwan, che ha dichiarato di essere immensamente grata ai fratelli Duffer per averle concesso l’opportunità di fare parte di questa avventura: “Trascorrere un intero anno sul set con loro è stato un privilegio indescrivibile.

Avrei voluto poter tornare indietro nel tempo e documentare anche le prime quattro stagioni”, ha affermato Radwan. Il gran finale della serie, che è stato diffuso sulla piattaforma la notte di Capodanno e proiettato in oltre 600 sale negli Stati Uniti, ha emozionato i fan di tutto il mondo.

Nel trailer del documentario, che si apre con l’ultima lettura del copione, Ross Duffer racconta: “Scrivere le ultime parole che questi personaggi avrebbero mai pronunciato è stato davvero difficile”.

Tra le immagini che scorrono, si vedono i volti emozionati degli attori, come Noah Schnapp (Will Byers) e Millie Bobby Brown (Undici), che non riescono a trattenere le lacrime durante la lettura finale, mentre Schnapp si rifugia tra le braccia di Cara Buono, che interpreta Karen Wheeler.

Il documentario offre anche uno spunto nostalgico, con il ritorno alle prime stagioni, mostrando scene d’archivio che raccontano i primi passi del giovane cast. In sottofondo, risuona Heroes di David Bowie, una canzone simbolo della serie, che ha fatto da colonna sonora anche al finale dell’ultima stagione.

Non mancano momenti intimi e toccanti: si vede infatti la writers’ room, dove i fratelli Duffer riflettono sulle scelte narrative, inclusi i momenti più critici legati al destino di Undici. In un passaggio del trailer, la stessa Millie Bobby Brown afferma, in voice-over: “Non sono pronta a lasciar andare”.

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 si preannuncia quindi come un viaggio emozionante che non solo celebra la fine della serie, ma anche tutto il percorso che ha reso Stranger Things una delle serie più amate e iconiche di sempre.

