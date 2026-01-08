Sabato 24 gennaio tornano LE ARANCE DELLA SALUTE DI FONDAZIONE AIRC
Sabato 24 gennaio tornano Le Arance della Salute di Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul cancro e promuovere la prevenzione.
I volontari AIRC ci aspettano nelle piazze delle nostre città con le arance rosse coltivate in Italia, il miele di fiori d’arancio e la marmellata d’arancia.
Un piccolo gesto può fare una grande differenza contro il cancro.
Con le nostre donazioni daremo forza a 5 mila ricercatrici e ricercatori al lavoro per prevenire, diagnosticare e curare tutti i tumori.
Inoltre, ogni giorno, possiamo fare la nostra parte per mantenerci in salute poiché il 40% dei nuovi casi di tumore potrebbe essere evitato con:
alimentazione equilibrata
attività fisica regolare
adesione agli screening
e soprattutto stop al fumo!
Sabato cerchiamo le Arance di Fondazione AIRC nelle nostre città per affrontare il cancro insieme.
Per trovare la piazza più vicina andate su airc.it