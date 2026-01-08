CULTURA E EVENTI

Sabato 24 gennaio tornano LE ARANCE DELLA SALUTE DI FONDAZIONE AIRC

Foto di redazione
5.614 1 minuto di lettura

Sabato 24 gennaio tornano Le Arance della Salute di Fondazione AIRC per sostenere la ricerca sul cancro e promuovere la prevenzione.

I volontari AIRC ci aspettano nelle piazze delle nostre città con le arance rosse coltivate in Italia, il miele di fiori d’arancio e la marmellata d’arancia.

Un piccolo gesto può fare una grande differenza contro il cancro.

Con le nostre donazioni daremo forza a 5 mila ricercatrici e ricercatori al lavoro per prevenire, diagnosticare e curare tutti i tumori.

Inoltre, ogni giorno, possiamo fare la nostra parte per mantenerci in salute poiché il 40% dei nuovi casi di tumore potrebbe essere evitato con:
alimentazione equilibrata
attività fisica regolare
adesione agli screening
e soprattutto stop al fumo!

Sabato cerchiamo le Arance di Fondazione AIRC nelle nostre città per affrontare il cancro insieme.

Per trovare la piazza più vicina andate su airc.it

Foto di redazione
5.614 1 minuto di lettura
Foto di redazione

Powered By ComunicareIdee
© 2026 - Radio Senise Centrale
Pulsante per tornare all'inizio