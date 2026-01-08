Pittella ricorda Sandro Berardone nell’anniversario scomparsa
Il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella: "Sandro Berardone ha sempre unito rigore, competenza e senso del bene comune, interpretando ogni incarico come servizio concreto alle comunità lucane"
“Ricorre oggi l’anniversario della scomparsa di Sandro Berardone, uomo e amministratore di riconosciute qualità etiche e istituzionali”.
Così il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, nel ricordare la figura di Berardone.
“Sandro Berardone – prosegue Pittella – ha sempre saputo unire rigore, competenza e un profondo senso del bene comune, interpretando ogni incarico come un servizio concreto alle comunità lucane.
È stato un punto di riferimento per la qualità di idee, iniziative e impegno messi al servizio dell’area sud della Basilicata e dell’intera regione.
Il modo migliore per onorarne la memoria è rilanciare alcune delle sue intuizioni, ancora oggi attuali e utili, che erano alla base del suo impegno politico per lo sviluppo della comunità regionale”.
“A lui – conclude il Presidente del Consiglio – mi legava un’amicizia sincera. Il suo esempio resta una guida preziosa per chi oggi è chiamato a operare nell’interesse della collettività”.