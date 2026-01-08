Nuovo Direttore Generale ASP : le attese di Aspat Basilicata per la ripresa del dialogo e del confronto

In attesa dell’adozione dell’ Atto Aziendale e, soprattutto, della definizione del sistema di attuazione del Piano dei Fabbisogni 2025-2027, l’Aspat Basilicata guarda con interesse alle prime dichiarazioni ufficiali del nuovo Direttore Generale dell ‘ASP Basilicata, dott. Giuseppe De Filippis.

L’Associazione, da sempre impegnata in un rapporto rispettoso, responsabile e costruttivo di dialogo e confronto con le Istituzioni, rivolge al dott. Giuseppe De Filippis i più sinceri auguri di buon lavoro, a nome di tutte le strutture associate.

A sottolinearlo è la presidente di Aspat Basilicata, Antonia Losacco, che esprime l’auspicio che il richiamo del nuovo Direttore Generale alla necessità di un dialogo con gli stakeholder esterni, finalizzato a garantire i Livelli essenziali di assistenza sui territori, possa rappresentare una svolta significativa per superare le difficoltà che caratterizzano l’attuale fase dei rapporti tra il privato accreditato della specialistica ambulatoriale ex art. 25 della L.833/78 e il Servizio Sanitario Regionale.

Particolare attenzione viene riservata, inoltre, al riferimento del dott. De Filippis ai reali fabbisogni dell’utenza e all’importanza del tema delle disabilità, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale, nell’interesse primario del paziente e per il miglioramento del welfare complessivo.

Si auspica l’individuazione di soluzioni che definiscano, in modo chiaro, il ruolo delle strutture accreditate del Comparto della Specialistica ambulatoriale nell’attuale e complessa fase di riorganizzazione dei servizi territoriali.

Un tema, questo, da sempre al centro delle istanze e delle proposte di Aspat Basilicata e che può costituire un terreno prioritario per la ripresa di un confronto concreto e costruttivo.

“Confido che il nuovo Direttore Generale – conclude la presidente Losacco – anche alla luce dell’esperienza maturata e delle rilevanti attività professionali svolte in importanti realtà della sanità italiana, dimostrerà sensibilità e disponibilità ad affrontare questi temi strategici per il sistema sanitario regionale”.

Aspat Basilicata rinnova le proprie congratulazioni per la nomina del dott. De Filippis, confidando nel suo impegno per il potenziamento dei servizi sanitari e per affrontare le importanti sfide che attendono la Sanità lucana.

La Presidente Aspat Basilicata