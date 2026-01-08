Nikolinho DJ, talento lucano che fa ballare Basilicata e Puglia

Senise (PZ) – Continua a crescere il percorso artistico di Nikolinho DJ, giovane talento originario della Basilicata che sta conquistando spazio e attenzione nella scena musicale del Sud Italia.

Come raccontato da La Siritide e Radio Senise Centrale, Nikolinho ha costruito la propria identità musicale grazie a studio, dedizione e una forte connessione con il territorio.

Formatosi all’Accademia dei Due Mari di Taranto sotto la guida del DJ e producer Silvio Carrano, fondatore della label Total Freedom Recordings, Nikolinho ha iniziato presto a distinguersi per tecnica e personalità artistica.

Un percorso che lo ha portato ad esibirsi in diversi contesti, dalle piazze ai club, fino a importanti esperienze fuori regione.

Nel periodo natalizio, l’artista si è riconfermato protagonista tra Basilicata e Puglia, con una serie di DJ set che lo hanno visto animare serate in diversi paesi pugliesi, confermando un seguito sempre più ampio e trasversale.

Le sue esibizioni durante le festività hanno rappresentato un punto di riferimento per il pubblico giovane, desideroso di nuove sonorità e atmosfere coinvolgenti.

Oltre all’attività in consolle, Nikolinho DJ è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i giovani senisesi, non solo come artista ma anche nell’organizzazione delle serate e dei momenti di divertimento sul territorio.

Il suo impegno ha contribuito a creare occasioni di aggregazione sane e dinamiche, valorizzando la musica come strumento di socialità e crescita culturale per le nuove generazioni.

Parallelamente, Nikolinho continua a portare avanti il nome della sua terra anche nei DJ set in altre regioni italiane, diventando ambasciatore musicale della Basilicata attraverso selezioni curate, energia in consolle e uno stile riconoscibile.

Il suo progetto artistico è in costante evoluzione, grazie a nuovi sound, sperimentazioni e collaborazioni importanti, che stanno contribuendo a rafforzare la sua crescita professionale.

Un cammino fatto di passione, studio e visione, che lascia intravedere prospettive sempre più interessanti per il futuro.

Con determinazione e creatività, Nikolinho DJ si conferma così una delle realtà emergenti più interessanti del panorama musicale del Sud, capace di unire radici, impegno sociale e innovazione in un percorso artistico in continua ascesa.