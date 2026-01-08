Mauro Repetto, dal 9 gennaio in radio il brano inedito In riva a te

Il 2026 si apre per Mauro Repetto all’insegna di nuove emozioni, con un ritorno alle sue radici musicali. Il 9 gennaio, infatti, esce in radio il nuovo singolo In riva a te, un brano pop-rock che celebra l’essenza dell’amore tra Lui e Lei.

La canzone racconta quel momento magico e delicato in cui l’amore è a un passo dal diventare realtà, ma ancora avvolto nel desiderio e nell’incertezza.

Il brano farà anche parte dello spettacolo teatrale Ho trovato Spider Woman, che inaugurerà il 2026 con una serie di anteprime in tutta Italia, per culminare il 10 maggio al Teatro Manzoni di Milano. In seguito, lo spettacolo entrerà nella stagione 2026/2027, portando la sua energia sui palcoscenici delle principali città italiane.

Il legame di Repetto con il pubblico si è rafforzato negli ultimi anni, specialmente con il precedente spettacolo Alla ricerca dell’uomo ragno, che ha messo in luce le sue doti di performer a 360 gradi.

In quel lavoro, l’artista ha rivisitato la storia degli 883 e il mito dell’eroe maschile degli anni ’80 e ’90, diventato simbolo di una generazione.

Con Ho trovato Spider Woman, Repetto compie un salto nel futuro e racconta il passaggio dall’eroe maschile alla supereroina del presente, portando sul palco una nuova storia ricca di emozioni e significati. Al suo fianco, Monica De Bonis interpreta Spider Woman, creando un duetto tragicomico che esplora il rapporto uomo-donna.

Tra canzoni inedite e reinterpretazioni di brani cult, lo spettacolo narra la storia di una coppia, che in fondo è la storia dei superpoteri che ogni donna porta con sé.

Come afferma Repetto: “I tempi sono cambiati. Oggi, il vero supereroe non ha più il volto mascherato di Peter Parker, ma quello e la forza di una donna. Così nasce Spider Woman, simbolo di una nuova era in cui la figura femminile si fa protagonista”.

Lo spettacolo è un racconto sincero e diretto sul rapporto tra i sessi, una riflessione sul come l’amore possa essere tanto sofferenza quanto estasi, e su come il vero potere stia nell’essere “innamorati”, quel “veleno dolce” che la canzone In riva a te descrive come la sostanza più potente mai esistita.

Repetto conclude dicendo: “Celebro il legame tra lui e lei, tra alti e bassi, tra discese agli inferi e risalite al paradiso che solo lo sguardo dell’altro riesce a regalarci”.

