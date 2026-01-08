Madonna rifà La Bambola di Patty Pravo per D&G

Madonna torna a sorprendere i suoi fan, e lo fa con una nuova cover che segna un ritorno alle radici italiane, nel contesto della sua collaborazione con Dolce & Gabbana.

La campagna, che sarà lanciata il 9 gennaio, avrà come colonna sonora una reinterpretazione di un celebre brano di Patty Pravo, La Bambola, una canzone iconica del 1968, che nel corso degli anni ha assunto anche un valore simbolico per la sua carica femminista e rivoluzionaria.

Il brano, dal suo ritmo drammatico e dalle parole forti, sarà il cuore pulsante della nuova campagna per il profumo The One.

Non si tratta però di un singolo ufficiale per il nuovo progetto discografico di Madonna, Confessions on a Dance Floor 2, ma piuttosto di un’anticipazione che annuncia una nuova fase artistica della cantante, seguita con impazienza dai suoi numerosi fan.

Questa interpretazione di La Bambola segna una novità importante: è la prima volta che Madonna, di origini italo-abruzzesi dal lato paterno, canta una canzone interamente in italiano. Un ritorno alle sue radici, che aggiunge un ulteriore strato di profondità alla sua lunga carriera musicale.

La versione originale della canzone, scritta da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini negli anni ’60, è stata portata al successo proprio da Patty Pravo.

Il brano, con la sua celebre frase “non sono una bambola”, divenne un manifesto di indipendenza per le donne degli anni ’60, e continua a essere un potente simbolo di libertà e autodeterminazione femminile.

Con questa nuova interpretazione, Madonna non solo celebra la musica italiana, ma rievoca anche un pezzo di storia culturale che, ancora oggi, ha il potere di toccare e ispirare.

La campagna di Dolce & Gabbana, quindi, non sarà solo una promozione di un prodotto di lusso, ma anche un omaggio a una canzone che ha segnato un’epoca e una battaglia sociale.

ANSA