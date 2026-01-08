Caracas annuncia la liberazione di diversi detenuti, anche stranieri

Rodríguez ha sottolineato che tale iniziativa è stata presa in maniera “unilaterale” dal governo di Caracas, con l’intento di “promuovere e favorire la riconciliazione e la pace”.

Inoltre, ha specificato che saranno rivelati successivamente i dettagli relativi all’identità e al numero dei prigionieri liberati.

Il dirigente ha anche espresso il proprio ringraziamento all’ex presidente del governo spagnolo, José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, e al governo del Qatar, per il ruolo cruciale svolto nella mediazione che ha reso possibile questa decisione.

