Bruno Mars, il 27 febbraio esce l’album The Romantic

A dieci anni di distanza dal suo ultimo progetto solista, Bruno Mars è pronto a tornare con il suo quarto album da solista, The Romantic, che uscirà il 27 febbraio sotto l’etichetta Atlantic Records.

L’annuncio arriva a pochi giorni dal lancio di un nuovo singolo estratto dall’album, che sarà disponibile dal 9 gennaio.

Questo nuovo capitolo musicale segue il successo straordinario di Bruno Mars nelle classifiche globali, con hit recenti come la premiatissima Die With A Smile, in collaborazione con Lady Gaga, che ha frantumato record su record.

La canzone è diventata la traccia più veloce nella storia di Spotify a superare un miliardo di stream, dominando la Billboard Global 200 per ben 18 settimane consecutive.

Un altro successo, APT. con Rosé, è stato incoronato da Apple Music come la canzone più ascoltata al mondo nel 2025, raggiungendo il primo posto nella Billboard Global Excl. U.S. Chart per 19 settimane e rimanendo al numero uno nella Billboard Global 200 per 12 settimane.

APT. ha anche vinto il premio come Canzone dell’Anno agli MTV Video Music Awards 2025 e ha ricevuto tre nomination ai 68° Annual Grammy Awards, nelle categorie Canzone dell’Anno, Registrazione dell’Anno e Miglior Performance Pop di un Duo/Gruppo.

Bruno Mars continua a consolidarsi come una delle personalità più influenti e rispettate dell’industria musicale.

Nel gennaio 2025, è diventato il primo artista nella storia di Spotify a superare i 150 milioni di ascoltatori mensili, confermando la sua posizione tra i più grandi artisti globali sulla piattaforma. Nel 2022, ha fatto storia diventando il primo artista ad ottenere sei singoli certificati Diamante dalla RIAA.

Con l’ingresso nel 2026, Mars ha ora raggiunto almeno sette certificazioni Diamante RIAA, inclusi successi come Just the Way You Are (la canzone più certificata di sempre con 21x RIAA Platino), Uptown Funk (con Mark Ronson), Grenade, That’s What I Like, When I Was Your Man, Locked Out of Heaven e The Lazy Song.

Il suo album di debutto, Doo-Wops & Hooligans, detiene ancora il record come l’album di un artista solista maschile con la più lunga permanenza nella Billboard 200, restando per oltre 345 settimane in classifica.

Con nove singoli in cima alla Billboard Hot 100 e ben 30 settimane al primo posto nella Billboard Global 200 grazie ai successi tra il 2024 e il 2025, Bruno Mars ha confermato la sua posizione di re della musica pop contemporanea.

