Azienda Sanitaria di Matera – Riapertura della Farmacia dell’Ospedale di Tinchi

Un nuovo e importante servizio torna a disposizione della comunità locale: a partire da lunedì 19 gennaio 2026 riapre la Farmacia dell’Ospedale di Tinchi, presidio per l’assistenza sanitaria di Pisticci e dell’intero comprensorio del Metapontino.

La riattivazione di questo servizio rappresenta un passo significativo nel rafforzamento dell’assistenza sanitaria territoriale e risponde in modo concreto alle esigenze dei cittadini di Pisticci e dell’intero comprensorio del Metapontino.

La farmacia, da sempre punto di riferimento per la comunità locale, consentirà un accesso più vicino, semplice e tempestivo ai farmaci, con particolare beneficio per i pazienti cronici e fragili, migliorando la qualità della presa in carico e l’efficacia dei servizi sanitari di prossimità.

«La riapertura della Farmacia di Tinchi – dichiara il Direttore Generale Maurizio Friolo – testimonia l’impegno dell’Azienda Sanitaria di Matera nel garantire servizi essenziali sul territorio.

È un intervento che valorizza la sanità di prossimità e rafforza il legame con la comunità, assicurando maggiore continuità assistenziale e attenzione alle fasce più vulnerabili».

In fase di avvio, il servizio sarà attivo il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; l’ASM si impegna a valutare ed eventualmente ampliare giorni e orari di apertura in base alle richieste dell’utenza, al fine di garantire una risposta sempre più adeguata ai bisogni del territorio.

«Riattivare un servizio essenziale come questo, significa rispondere in modo puntuale ai bisogni delle comunità locali, riducendo le distanze e garantendo continuità assistenziale, soprattutto ai pazienti cronici e fragili – dichiara l’Assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico – Si tratta di una scelta che va nella direzione di una rete sanitaria più accessibile ed efficiente, in coerenza con gli obiettivi regionali di riequilibrio dei servizi e di valorizzazione di tutti i presidi territoriali».