Teatro Festival Ferrandina- A Mimì presenta “Minchia Signor Tenente”
il cult di Antonio Grosso arriva al Bellocchio
Ambientata in Sicilia nel 1992, la commedia racconta la vita quotidiana di cinque carabinieri in una piccola caserma di montagna, dove il tempo sembra essersi fermato e il massimo dell’emergenza sono i ladri di galline.
L’arrivo di un nuovo tenente, rigido e determinato, rompe l’equilibrio del gruppo e introduce un tema che irrompe con forza: la presenza della mafia, trattata con un’ironia intelligente che trasforma la risata in riflessione.
Scritto quando l’autore aveva appena 23 anni, “Minchia Signor Tenente” debutta nel 2006 e da allora ha superato 550 repliche, raggiungendo 80.000 spettatori e oltre 5.000 studenti. È stato in cartellone per dieci anni consecutivi a Roma, otto a Torino e tre a Milano, diventando uno dei titoli più longevi e amati del teatro contemporaneo.
Lo spettacolo è vincitore del Premio Cerami per la miglior drammaturgia contemporanea e ha ispirato una tesi di laurea dedicata al valore educativo del teatro nella promozione della legalità.
Nelle sue note di regia, Antonio Grosso racconta il desiderio di fondere comicità, poesia, dramma e autenticità, attraverso una recitazione naturale, un disegno luci poetico ed essenziale e una scenografia che evoca il passato senza rinunciare alla modernità.
Il risultato è una storia universale, capace di parlare di libertà, amicizia, onestà e coraggio.
Ingresso alle ore 20.30, inizio spettacolo alle ore 21.00.
Il costo del biglietto è di 20 euro per la platea e di 15 per la galleria, per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.
I sono disponibili online al link: https://www.postoriservato.it/biglietti/minchia-signor-tenente-09-gennaio-2026-teatro-domenico-bellocchio-ferrandina-28135.html e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30.
Tutte le altre informazioni relative al Teatro festival Ferrandina- A Mimì sono disponibili contattando il numero 3276841010.