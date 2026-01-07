Signorini davanti ai pm, ‘da me nessuna violenza né estorsione’

Alfonso Signorini ha respinto le accuse di violenza sessuale ed estorsione mosse contro di lui da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, in seguito alla querela presentata dallo stesso Medugno.

Oggi, il giornalista e conduttore televisivo è stato ascoltato dai pm di Milano, essendo indagato sulla base della denuncia.

Signorini si è presentato spontaneamente davanti agli inquirenti, i quali stanno indagando sul caso, sollevato da Fabrizio Corona nel suo programma Falsissimo.

Durante l’interrogatorio, assistito dagli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, Signorini ha fornito una versione completamente contrastante con quanto sostenuto nella denuncia di Medugno, rispondendo alle domande dei pm e rilasciando dichiarazioni spontanee per difendersi dalle accuse.

ANSA