“Paolo Jannacci & Band – in concerto con Enzo” un viaggio emozionante tra memoria e innovazione

Una serata capace di toccare il cuore, tra nostalgia e rinnovata creatività: la Stagione Eventi Musicali 2025/2026, promossa dall’Associazione Luis Bacalov in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia, ospita l’atteso evento “Paolo Jannacci & Band – in concerto con Enzo”, in programma il 9 gennaio alle ore 21 presso l’Auditorium Gervasio di Matera. Un concerto che va oltre il semplice tributo, diventando un viaggio emozionale nella musica del grande Enzo Jannacci.

Con il suo spettacolo, Paolo reinterpreta i grandi successi del padre offrendo anche una selezione di brani originali che rivelano il suo talento e la sua sensibilità musicale, con un’impronta jazz unica.

Ogni canzone diventa un messaggio di energia, poesia e passione, raccontando un legame indissolubile tra padre e figlio, in un’atmosfera intensa e speciale, capace di emozionare e sorprendere.

«Tantissimi amici hanno chiesto di potermi ascoltare in concerto, facendo vivere ancora le canzoni di papà. Ho deciso di offrire al pubblico uno spettacolo di canto e musica – dice il Maestro Paolo Jannacci – che comprendesse miei brani jazz originali e le canzoni di Enzo più care al pubblico e alla mia famiglia; sarà uno spettacolo pieno di energia poetica e musicale perché, oltre che dare tutta la mia energia suonando il pianoforte, ricorderò mio padre, Enzo Jannacci, a chi lo conosce, cercando di farlo conoscere a chi non ha mai sentito parlare di lui. Pochi fronzoli, solo la musica, che spero arrivi dritta al cuore di chi l’ascolta»

Sul palco con lui, musicisti di altissimo livello: Roberto Gualdi alla batteria e percussioni, Marco Ricci al contrabbasso e basso elettrico e Daniele Moretto alla tromba, in una formazione compatta che conferisce al concerto sensibilità, eleganza e potenza emotiva.

Paolo Jannacci, classe 1972, è musicista, cantautore e direttore d’orchestra. Cresciuto artisticamente accanto al padre Enzo – di cui ha prodotto tutti i dischi dal 1994 al 2013 -, vanta collaborazioni con Dario Fo, Paolo Conte, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri e J-Ax.

Nel 2019 ha esordito come cantautore con Canterò (Ala Bianca Records) e nel 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con Voglio parlarti adesso, brano dedicato al rapporto tra padre e figlia.

Ha ricevuto tre Targhe Tenco e nel 2023 ha contribuito al documentario Enzo Jannacci – Vengo anch’io, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

L’evento di Matera è un’occasione unica per celebrare la tradizione, la famiglia, la memoria e la libertà espressiva che hanno sempre caratterizzato la musica dei Jannacci, in una serata che entra dritta nel cuore di chi ascolta, ricordando uno degli artisti più geniali e carismatici del panorama musicale italiano.

La Stagione Concertistica 2025 – 2026 è realizzata dall’Associazione Musicale “Luis Bacalov” in collaborazione con l’Orchestra ICO della Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio: BAWER, De Angelis Bus, Grieco Abbigliamento, Heidelberg Materials, Bottega Optica, Il Falco Grillaio, IP Fratelli Gaudiano, Farmacia D’Aria.