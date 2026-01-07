Ondata di gelo e neve in Europa, 800 voli cancellati ad Amsterdam, Parigi imbiancata

Dopo una breve pausa, la neve ha ripreso a cadere su gran parte della Francia, in particolare sull’Ile-de-France, la regione che comprende Parigi.

La capitale si è svegliata questa mattina completamente imbiancata, con pochissime auto in circolazione e nessun autobus operativo, nemmeno nelle periferie. Diverse strade statali sono state chiuse, mentre quelle ancora aperte sono bloccate da lunghe code.

Le nevicate interessano anche la Normandia e la Bretagna, mentre nel centro della Francia si registrano piogge ghiacciate. Le previsioni parlano di un miglioramento delle condizioni già nel corso della giornata.

Il maltempo sta creando disagi a livello nazionale, con difficoltà nei trasporti, a cominciare dall’aviazione. Questa mattina, sono stati cancellati circa un centinaio di voli all’aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, il principale di Parigi, e una quarantina a Orly, il secondo aeroporto della capitale.

Sulle strade, la velocità è stata limitata a 70 km/h e si stima che in Ile-de-France ci siano oltre 600 km di coda. La RATP, l’azienda dei trasporti pubblici parigini, ha invitato la cittadinanza a limitare gli spostamenti e a favorire, quando possibile, il lavoro da remoto.

Anche nei Paesi Bassi, il maltempo continua a causare gravi disagi, con forti nevicate e venti che hanno portato alla cancellazione di circa 800 voli.

Oltre mille viaggiatori sono stati costretti a trascorrere la notte all’aeroporto di Schiphol, dove sono state allestite brandine per la prima volta, a causa del blocco di molte operazioni.

I voli cancellati riguardano principalmente la compagnia aerea KLM. Le ferrovie olandesi segnalano un incremento dei guasti agli scambi, e sono stati ridotti i servizi ferroviari, con alcune tratte, tra cui quelle verso il Belgio, completamente ferme.

In Belgio, le nevicate continuano a creare problemi, con circa quaranta voli cancellati all’aeroporto di Bruxelles-Zaventem. Le autorità meteo hanno emesso un’allerta arancione per tutta la giornata, ad eccezione della costa, e si segnalano condizioni stradali insidiose, con formazione di ghiaccio e accumuli di neve fino a 10 cm in alcune zone. La rete dei trasporti pubblici è stata parzialmente sospesa, con deviazioni e cancellazioni di linee di bus e tram.

Nel Regno Unito, le difficoltà non cessano. L’ondata di gelo che sta colpendo l’isola ha portato tempeste di neve e vento, con temperature sotto lo zero in tutte le nazioni del Regno Unito. In Scozia, l’allerta per il ghiaccio e le nevicate abbondanti continua a essere in vigore, con la contea di Aberdeen colpita da nevicate che durano ormai da una settimana. Le scuole nel Paese sono chiuse in massa, con oltre mille istituti che non hanno riaperto dopo le vacanze natalizie.

La situazione del traffico rimane critica, con disagi anche sui voli, a partire dall’aeroporto di Liverpool, dove sono stati registrati nuovi ritardi e cancellazioni. Anche gli aeroporti di Amsterdam e Parigi continuano a subire gravi ripercussioni, con centinaia di voli cancellati a causa del maltempo.

ANSA