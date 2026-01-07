Oggi 7 Gennaio – Giornata Nazionale del Tricolore

Questa giornata è stata istituita per commemorare l’adozione della nostra Bandiera italiana in data 7 gennaio 1797 a Reggio Emilia, ad opera del Congresso Cispadano.

Questo simbolo, con i suoi colori, rappresenta non solo l’unità della nostra Patria, ma anche i valori di libertà, uguaglianza e solidarietà che da oltre due secoli ispirano generazioni di italiani.

Il drappo tricolore racchiude un giuramento di fratellanza e un grido di riscatto contro secoli di divisioni. E i colori descrivono la nostra nazione : il verde dei nostri colli, il bianco della purezza dei nostri ideali, il rosso del sangue versato per la libertà

L’Amministrazione Comunale di Senise invita tutta la comunità a riflettere sul significato profondo della nostra bandiera tricolore, che ricorda l’indipendenza e l’unità nazionale e che deve portarci a custodire con orgoglio il patrimonio di pace e democrazia che ci ha donato.

A Senise, terra di tradizioni millenarie e di gente laboriosa, il Tricolore sventola come emblema di appartenenza, contro le ingiustizie e speranza per il futuro.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale