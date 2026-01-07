Nba: LeBron e Doncic trascinano i Lakers, Spurs sconfitti
Wembanyama non basta agli Spurs, mentre la coppia Doncic-LeBron trascina i Lakers.
Sconfitta amara per San Antonio a Memphis, dove, nonostante i 30 punti in soli venti minuti di gioco del fenomeno francese, gli Spurs vengono raggiunti e superati dai Grizzlies, che si impongono per 106-105.
Gli Spurs partono fortissimo con Julian Champagnie protagonista, ma Memphis ha una reazione devastante nel terzo quarto, segnando ben 36 punti e riuscendo a portare a casa la vittoria di misura.
San Antonio, pur rimanendo al secondo posto nella Conference Ovest, vede ora i Lakers, guidati da LeBron James e Luka Doncic, avvicinarsi sempre più.
I due campioni di Los Angeles, infatti, combinano per 60 punti (30 ciascuno) e trascinano i Lakers al successo per 113-103 contro New Orleans, fanalino di coda con un record di sole otto vittorie e 30 sconfitte. Nonostante la sconfitta, i Pelicans possono comunque contare sulla grande prestazione dell’ala Trey Murphy, autore di 42 punti.
Nelle altre partite NBA, Dallas conquista una vittoria in trasferta a Sacramento (100-98), con una tripla decisiva di Brandon Williams. Miami, invece, perde pesantemente a Minnesota (122-94), con Simone Fontecchio che gioca meno di cinque minuti, collezionando un rimbalzo e una tripla sbagliata.
Gli Washington Wizards, invece, continuano a volare con cinque vittorie nelle ultime sette gare, e si impongono su Orlando (120-112), grazie soprattutto alle performance di CJ McCollum (27 punti) e Alex Sarr (23 punti).
Infine, i Cleveland Cavaliers superano gli Indiana Pacers per 120-116, con Darius Garland protagonista con 29 punti. Per i Pacers arriva la 13ª sconfitta consecutiva.