CRONACA
Capotreno ucciso, per fermato c’era un ordine di allontanamento dall’Italia
Marin Jelenic, cittadino croato di 36 anni, arrestato ieri sera a Desenzano del Garda (Brescia) con l’accusa di aver ucciso il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio il 5 gennaio a Bologna, era stato precedentemente colpito da un provvedimento di espulsione dall’Italia.
Il 23 dicembre, il Prefetto di Milano aveva disposto un’ordinanza di allontanamento, emessa dopo che Jelenic era stato trovato in possesso di un coltello da cucina a Milano.
L’espulsione doveva essere eseguita entro dieci giorni dalla data del provvedimento.
ANSA