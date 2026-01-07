Basket: Eurolega, Panathinaikos-EA7 Milano 74-87

L’EA7 Milano, con soli undici giocatori a disposizione e ridotta a nove per le assenze di Ellis e Shields, conquista Oaka con una performance di grande carattere: il successo contro il Panathinaikos è convincente (87-74), grazie a una seconda metà di gara da incorniciare.

L’Olimpia, come spesso accaduto in questa stagione, è costretta a inseguire già nel primo tempo, chiuso sotto di dieci lunghezze (28-38 al 17’), ma riesce a rimontare con un parziale di 12-0 subito dopo l’intervallo (45-43 al 22’), per poi salire anche a +5 (53-48 al 26’) grazie alle ottime prestazioni di Brooks (24 punti con 5/9 da tre) e Brown (17 punti e 5 assist).

Il Panathinaikos reagisce con un break di 8-0, ma Milano non perde la lucidità e risponde con un ulteriore allungo, arrivando fino a +8 (66-58 al 32’). Nel finale, l’Olimpia sigilla la vittoria con altre due triple di Brooks e le schiacciate di Nebo (16 punti e 7 rimbalzi).

“Abbiamo cercato di rimanere uniti e giocare di squadra – commenta Brooks a fine partita – ed è stato determinante. Con questo spirito possiamo toglierci grandi soddisfazioni”. “Sono davvero felice – aggiunge Poeta, che interrompe una striscia di tre sconfitte consecutive – la direzione è quella giusta”.

ANSA