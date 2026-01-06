Un lucano alla guida dell’INPS Basilicata: Daniele Russo nuovo direttore regionale

Dal 1° gennaio 2026 Daniele Russo è il nuovo Direttore regionale dell’INPS Basilicata. Succede a Benedetta Dito, che dopo l’esperienza lucana ha assunto la guida della Direzione regionale INPS della Puglia.

Classe 1976, lucano di origine, dottore commercialista e revisore dei conti, Russo vanta una lunga esperienza all’interno dell’Istituto. Ha già diretto la sede provinciale INPS di Potenza tra il 2014 e il 2015, dopo aver ricoperto, a partire dal 2011, diversi incarichi dirigenziali sia nella sede potentina sia presso la Direzione regionale della Basilicata.

Dal 2016 ha svolto numerosi ruoli dirigenziali fuori regione: tra questi, vicario della Direzione centrale pensioni, Direttore della sede provinciale INPS di Chieti, Direttore regionale vicario dell’Abruzzo e Direttore della casa albergo di Pescara.

Nel corso della sua carriera è stato responsabile di diversi progetti INPS legati al PNRR e ha partecipato, come relatore per l’Istituto, a importanti incontri internazionali promossi dalla Commissione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale.

Autore di numerose pubblicazioni, si è occupato in particolare di pubblico impiego, contabilità pubblica, gestione dei beni demaniali e affidamenti “in house”.