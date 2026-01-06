Parte il Ces 2026 di Las Vegas, la fiera tech nel segno di robot e IA

Dal 6 al 9 gennaio si svolgerà il CES 2026, la fiera di settore più attesa al mondo. Ma già nelle ore precedenti all’inaugurazione, alcune aziende hanno iniziato a svelare le loro ultime novità.

Anche l’Italia è presente, con ben 51 startup, arrivate negli Stati Uniti grazie a una missione organizzata da Area Science Park. Tra le novità in mostra ci sono esoscheletri, chatbot per gli acquisti, soluzioni per la sicurezza digitale e progetti che puntano sulla realtà aumentata e 3D.

Una delle tendenze principali di questo CES sembra essere l’incontro tra intelligenza artificiale e piccoli robot. La startup Takway ha presentato una versione evoluta del tamagotchi, dotata di IA, mentre la giapponese Ludens AI ha portato Cocomo e Inu, due animaletti interattivi.

Il primo cammina per la casa, mentre il secondo resta sulla scrivania, muovendo la coda e sbattendo l’unica palpebra quando gli si parla. Inoltre, c’è Vex, una sfera che segue cani e gatti per monitorare le loro azioni in casa.

Anche nel settore della casa, il binomio tra robotica e intelligenza artificiale si fa sentire. Cloid di LG è un umanoide progettato per piegare i vestiti o caricare la lavastoviglie.

L’idea è creare un ambiente completamente connesso, in cui la lavatrice possa avvisare Cloid quando il ciclo è terminato, o il frigorifero aprirsi automaticamente per permettere al robot di verificare cosa manca.

Ma non finisce qui: Onero H1 di SwitchBot si spinge ancora più in là, promettendo di mettere in ordine le stanze dei bambini e anche di preparare il caffè.

Anche l’intelligenza artificiale trova spazio nel NotePin di Plaud, un dispositivo che può essere agganciato alla giacca o indossato come ciondolo, per registrare le riunioni di lavoro e trascriverle in ben 112 lingue.

Tra le novità, anche gli aggiornamenti di dispositivi già conosciuti, come la nuova serie di televisori e proiettori di Samsung, i monitor e laptop di LG e gli accessori per smartphone e videogame firmati Belkin.

ANSA