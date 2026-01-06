Parigi si riuniscono i ‘Volenterosi’, attesa Giorgia Meloni

Oggi, a Parigi, i Paesi europei che fanno parte della coalizione dei “Volenterosi” si incontrano con i rappresentanti americani per una riunione fondamentale che punta a definire le modalità di “convergenza” sulle garanzie di sicurezza da fornire all’Ucraina e a chiarire i dettagli riguardo alla “forza multinazionale” che potrebbe intervenire in seguito a una possibile tregua con la Russia.

Fonti dell’Eliseo descrivono questo incontro come il culmine degli sforzi avviati da Emmanuel Macron circa un anno fa, in seguito all’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, per evitare che gli Stati Uniti riducessero il loro impegno nei confronti dell’Ucraina.

“Abbiamo avuto successo nel riportare a una convergenza Ucraina, Europa e America”, ha dichiarato uno dei consiglieri del presidente francese.

Un pranzo con Macron e il presidente Zelensky

Nel corso della giornata, il presidente francese Macron accoglierà a Parigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme agli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, per un pranzo all’Eliseo. La capitale francese, imbiancata dalla neve, ospiterà un incontro cruciale per il futuro della sicurezza in Europa e il sostegno a Kiev.

Il summit internazionale: una riunione ad alto livello

Nel primo pomeriggio, si terrà una riunione che coinvolgerà 35 Paesi, con la partecipazione di 27 capi di Stato o di Governo. Saranno presenti anche i leader della NATO e dell’Unione Europea, a testimonianza dell’importanza strategica di questo incontro per l’architettura di sicurezza europea.

A conclusione del summit, è prevista una conferenza stampa con la partecipazione di Macron, Zelensky, il primo ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

L’incontro segna un passo importante verso la definizione di un piano comune per il sostegno a lungo termine all’Ucraina.

