Tokyo, record all’asta: tonno da 2,8 milioni di euro

Al mercato del pesce di Tokyo è stato stabilito un nuovo record storico per la vendita di un tonno rosso durante l’asta inaugurale dell’anno.

Un esemplare del peso di 243 chilogrammi, pescato al largo di Oma, nella prefettura di Aomori, è stato acquistato per ben 510,3 milioni di yen, che corrispondono a circa 2,8 milioni di euro.

L’acquisto è stato effettuato dalla compagnia giapponese Kyomura, che gestisce la popolare catena di ristoranti di sushi Sushizanmai.

Il tonno sarà lavorato e affettato nel celebre stabilimento di Tsukiji e distribuito a livello nazionale, mantenendo invariati i prezzi al pubblico, nonostante l’eccezionale cifra raggiunta all’asta.

Il presidente della Kyomura, Kiyoshi Kimura, ha dichiarato ai giornalisti dopo l’evento: “Il primo tonno dell’anno è simbolo di fortuna. Desideriamo che il maggior numero possibile di persone possa gustarlo e sentirsi energizzato per l’inizio del nuovo anno.”

La cifra record supera di gran lunga il precedente primato di 333,6 milioni di yen, fissato nel 2019, quando il mercato del pesce si trasferì da Tsukiji a Toyosu, nella zona orientale della capitale.

L’asta, che si è svolta alle 5:10 del mattino di lunedì, ha visto un vivace scambio tra acquirenti e venditori ed è stata seguita anche da numerosi turisti internazionali, come segnalato dagli esperti di mercato.

Negli ultimi anni, i risultati delle aste di Capodanno hanno mostrato una forte ripresa rispetto al calo registrato durante la pandemia.

Il ritorno a operazioni di questo tipo, considerate “simboliche”, evidenzia una rinnovata fiducia nel settore della ristorazione e nel consumo in generale, anche grazie all’appeal delle tradizioni culturali e al crescente afflusso di visitatori stranieri, alimentato dalle strategie di marketing che puntano sull’attrattiva del patrimonio gastronomico giapponese.

ANSA