Pubblica amministrazione, il Comune di Tursi userà l’Intelligenza artificiale

Il Comune di Tursi fa un’importante accelerazione verso la modernizzazione digitale della Pubblica amministrazione.

È stato firmato un protocollo d’intesa per introdurre l’Intelligenza artificiale all’interno delle attività del municipio, con l’obiettivo di trasformare processi, servizi e modalità operative grazie alle nuove tecnologie.

L’accordo, presentato ufficialmente nei giorni scorsi nella sala consiliare comunale, segna l’avvio di un progetto che vuole rendere Tursi il primo Comune italiano “AI-First”: ovvero un ente che adotta l’IA non solo come strumento ma come parte integrante dei processi amministrativi e dei servizi ai cittadini.

Una delle prime fasi operative previste dal protocollo sarà la mappatura di tutte le attività comunali in cui l’intelligenza artificiale può essere applicata concretamente.

Questo lavoro di analisi, che prenderà il via a marzo, servirà a individuare procedure che possono beneficiare della tecnologia, con l’obiettivo di ottimizzare tempi, ridurre la burocrazia e migliorare efficienza e trasparenza nell’erogazione dei servizi pubblici.

Il progetto “Tursi AI” non si limita all’introduzione di strumenti tecnologici, ma prevede anche un percorso di formazione per il personale comunale, affinché dipendenti e dirigenti possano acquisire competenze adeguate per gestire e utilizzare in modo consapevole e responsabile le soluzioni basate sull’IA.

Inoltre, sono previsti strumenti come chatbot intelligenti per supportare i cittadini 24 ore su 24 nelle informazioni sui servizi comunali, sulle scadenze e sulle pratiche amministrative.

Il sindaco Salvatore Cosma ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti una svolta per un comune di piccole dimensioni, che si propone come modello replicabile anche per altri enti locali italiani, dimostrando come l’innovazione digitale non sia prerogativa delle grandi città ma possa essere applicata efficacemente anche nei territori più piccoli.

Con questa mossa, il Comune di Tursi si inserisce nel più ampio contesto nazionale di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, in linea con le linee guida per l’adozione dell’IA negli enti pubblici e con l’obiettivo di un’amministrazione più smart, trasparente e vicina ai cittadini.