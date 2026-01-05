Pittella: Vicinanza ai lucani residenti in Venezuela

Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata e della Commissione dei Lucani nel mondo, Marcello Pittella, ha espresso la propria sincera vicinanza ai lucani che vivono in Venezuela, alle prese da tempo con una situazione complessa e incerta, ulteriormente aggravata dagli ultimi sviluppi del contesto politico e sociale del Paese.

“In questi giorni – ha dichiarato Pittella in una nota diffusa dall’ufficio stampa – la condizione di instabilità ha raggiunto livelli particolarmente preoccupanti, incidendo sulla quotidianità, sulla sicurezza e sulla serenità di molte famiglie, che continuano a mantenere un legame forte e costante con la nostra regione”.

Nel comunicato si evidenzia che il presidente, dopo i primi contatti già avviati con Antonio Capasso Miele, referente dell’Associazione Civil Regional Basilicata en Venezuela, ha ribadito come le istituzioni regionali stiano seguendo con attenzione l’evolversi della situazione, confermando l’impegno della Basilicata a mantenere vivo il dialogo e il rapporto con le comunità lucane all’estero.

“I lucani nel mondo – ha aggiunto Pittella – rappresentano una parte fondamentale della nostra identità collettiva. L’attenzione e il sostegno della Regione nei loro confronti non verranno mai meno, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà”.