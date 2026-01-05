Le Top Film e Serie TV della Settimana in Italia: Cosa Guardare Secondo JustWatch

Questa settimana, JustWatch ha rilasciato la classifica aggiornata dei film e delle serie TV più gettonate in Italia, con alcuni ritorni e nuove scoperte che promettono di intrattenere il pubblico.

Se siete alla ricerca di qualcosa da guardare, ecco una panoramica dei titoli che stanno conquistando il cuore degli italiani.

Top 3 Film più Gettonati in Italia

Wake Up Dead Man – Knives Out

Al primo posto della classifica dei film, troviamo Wake Up Dead Man – Knives Out, un ritorno tanto atteso per l’inconfondibile detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig.Il film segue la storia di Jud Duplenticy, un giovane prete che si ritrova coinvolto in un misterioso omicidio in una piccola parrocchia di provincia. Con il detective Blanc al suo fianco, cercheranno di risolvere il caso in un contesto cupo, dove fede, segreti e menzogne si intrecciano fino all’ultimo colpo di scena. Un mix perfetto di mistero e raffinatezza che ha conquistato gli spettatori. 28 Anni Dopo

Al secondo posto risale 28 Anni Dopo, un thriller apocalittico che riporta sullo schermo l’universo infestato dagli zombi. A quasi trent’anni dalla diffusione di un virus mortale, i sopravvissuti sono ancora costretti a vivere in una quarantena brutale. Quando uno di loro decide di lasciare un rifugio sicuro su un’isola fortificata per tornare sulla terraferma, scopre una mutazione che minaccia non solo gli infetti, ma anche l’umanità rimasta. Un ritorno teso e inquietante, che espande l’universo della saga con nuove minacce. Avatar – La Via dell’Acqua

Completa il podio Avatar – La Via dell’Acqua, il secondo capitolo della saga epica di James Cameron. Jake Sully e Neytiri finalmente sembrano aver trovato la loro pace su Pandora, ma la tranquillità viene scossa dal ritorno di una vecchia minaccia. I due protagonisti, costretti a lasciare la loro casa, cercano rifugio in una nuova tribù del pianeta. Tra emozioni, azione e messaggi forti a favore della difesa dell’ambiente, questo film è stato un successo al botteghino ed è ora tra i più visti in Italia.

La classifica completa dei film più popolari in Italia, aggiornata in tempo reale, è disponibile su JustWatch, dove si può consultare anche la lista oltre la decima posizione. Non mancate di dare un’occhiata per scoprire ulteriori titoli che stanno scalando la vetta!

Serie TV: Universi Paralleli e Stranger Things

Ma non sono solo i film a dominare la scena. La guida settimanale di JustWatch mette anche in evidenza una selezione di film e serie TV che esplorano mondi alternativi e universi paralleli, un tema che affascina molti spettatori.

Al centro di questa guida c’è Stranger Things, che continua a mantenere il titolo di serie TV più popolare in Italia. Nonostante il recente finale della serie, Stranger Things continua a incantare il pubblico con la sua miscela unica di nostalgia anni ’80, mistero di provincia e l’inquietante orrore del Sottosopra.

Per tutti i fan della serie e per chi cerca atmosfere simili, la guida include una lista di titoli che esplorano dimensioni alternative, mondi nascosti e realtà inquietanti. Se siete appassionati di storie che giocano con la percezione della realtà, questa selezione è imperdibile.

L’elenco completo di questi titoli, insieme alle informazioni su dove poterli guardare in streaming in Italia, è disponibile sulla pagina dedicata agli universi paralleli di JustWatch: Universi Paralleli – Film e Serie TV.

Se siete alla ricerca di nuove serie o film da guardare, JustWatch offre sempre ottimi spunti. Che si tratti di thriller misteriosi, epiche avventure o viaggi in mondi paralleli, c’è sempre qualcosa per soddisfare ogni tipo di gusto.

Non dimenticate di tenere d’occhio le classifiche settimanali per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze di streaming!