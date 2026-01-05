CULTURA E EVENTI
Giubileo, oltre 33 milioni di fedeli a Roma
Sono stati oltre 33 milioni i fedeli che hanno partecipato al Giubileo a Roma. Al primo posto, tra i Paesi di provenienza, c’è l’Italia, seguita dagli Stati Uniti.
Lo ha annunciato mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, durante una conferenza stampa in Vaticano, dove ha fatto il punto sui numeri finali del Giubileo.
In totale, sono stati registrati 33.475.369 pellegrini, un segno tangibile dell’importanza di questo evento per la Chiesa universale.
ANSA