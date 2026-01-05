Difende un amico da rapina, quindicenne accoltellato a Milano

Un ragazzo di 15 anni è stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano a seguito di una ferita da coltello al torace, subita mentre cercava di difendere un amico durante una rapina.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in viale Sarca, vicino al centro commerciale Bicocca Village.

Secondo quanto riferito dai testimoni, un giovane rapinatore di origine nordafricana aveva tentato di sottrarre il giubbotto dell’amico del ragazzo ferito.

Nonostante la gravità della situazione, il quindicenne non è in pericolo di vita. Nel frattempo, il rapinatore è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato dai carabinieri.

ANSA