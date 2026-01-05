Conclusione del Giubileo: Papa Leone chiuderà la Porta Santa di San Pietro
Domani mattina, alle 9:30, Papa Leone presiederà la cerimonia di chiusura del Giubileo, sigillando simbolicamente la Porta Santa della Basilica di San Pietro.
L’evento vedrà la presenza del Presidente della Repubblica Italiana e di numerosi fedeli, che hanno partecipato a questo straordinario anno di grazia.
Lo ha annunciato mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, durante una conferenza stampa in Vaticano, nella quale ha fatto il bilancio della celebrazione del Giubileo.
Fisichella ha sottolineato che più di 33 milioni di persone hanno partecipato agli eventi giubilari, un flusso di pellegrini provenienti da tutto il mondo.
In testa alla lista dei Paesi di origine dei fedeli c’è l’Italia, seguita dagli Stati Uniti.
In totale, sono stati registrati 33.475.369 pellegrini, un segno tangibile della forza spirituale e della partecipazione globale a questo importante momento della Chiesa.
Con la chiusura della Porta Santa, si conclude ufficialmente il Giubileo, ma la memoria e la grazia di questo anno speciale continueranno a vivere nei cuori dei fedeli, uniti nel cammino di fede e di speranza.
ANSA