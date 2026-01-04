Venezuela, l’esercito: ‘Riconosciamo la presidenza di Rodriguez’. Rubio: ‘Non è legittima’

Nella notte di Capodanno, un assalto senza precedenti ha avuto luogo in Venezuela, orchestrato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con l’obiettivo di catturare Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores.

I due, sorpresi nel sonno, sono stati incriminati e processati negli Stati Uniti per narcotraffico e terrorismo. Trump ha annunciato un possibile nuovo attacco, promettendo che gli Stati Uniti “gestiranno il paese fino alla transizione”.

Nel frattempo, la leader dell’opposizione, María Corina Machado, ha dichiarato che è giunto “il momento della libertà”, sebbene Trump ritenga che la Machado non abbia il sostegno necessario per governare.

La Corte Suprema venezuelana ha ordinato a Delcy Rodríguez di assumere la presidenza ad interim.

Il blitz, secondo il New York Times, ha provocato almeno 40 morti tra militari e civili. Maduro e sua moglie sono stati trasferiti a New York, al Metropolitan Detention Center (MDC), un carcere federale di Brooklyn noto per ospitare prigionieri celebri come Joaquin “El Chapo” Guzmán.

Marco Rubio : ha dichiarato che la vicepresidente Delcy Rodríguez non è “la presidente legittima del Venezuela”, e che qualsiasi transizione dovrà avvenire tramite elezioni.

Ministero della Difesa di Caracas : ha denunciato l'assassinio "a sangue freddo" delle guardie del corpo di Maduro durante l'operazione statunitense.

Rubio su Cuba : ha sottolineato come il governo cubano rappresenti un "grande problema" per gli Stati Uniti.

Lula da Silva: ha condannato l'intervento militare statunitense, proponendo una mediazione per il dialogo tra Washington e Caracas.

Amnesty International : ha espresso preoccupazioni per le violazioni dei diritti umani causate dall’operazione, chiedendo agli Stati Uniti di rispettare il diritto internazionale.

Kamala Harris : ha definito l'azione degli Stati Uniti "illegale e imprudente", sottolineando che l'intervento non riguarda la democrazia, ma il petrolio e la figura di Trump come "uomo forte".

Cina : ha condannato fermamente l'aggressione, chiedendo il rilascio immediato di Maduro e sua moglie, definendo l'azione una "violazione del diritto internazionale".

Svezia: ha supportato la transizione democratica in Venezuela, criticando la legittimità di Maduro e auspicando una soluzione negoziata.

Argentina e Perù : hanno chiuso le frontiere ai funzionari legati al regime di Maduro, impedendo loro di rifugiarsi nei rispettivi paesi.

Starlink : ha deciso di offrire servizi di banda larga gratuita ai cittadini venezuelani fino al 3 febbraio, in seguito all'operazione militare.

Corea del Nord: ha denunciato l'operazione statunitense come una "grave violazione della sovranità" del Venezuela.

Il colpo di stato e le successive dichiarazioni internazionali pongono interrogativi sul futuro del Venezuela e sulle implicazioni legali e politiche a livello globale.

