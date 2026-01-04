Salvini, nessuna nostalgia di Maduro ma per la Lega strada maestra è diplomazia

“Nessuno avrà nostalgia di Maduro, il cui regime ha affamato e oppresso il popolo venezuelano per anni”. Così scrive su Instagram il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la situazione politica in Venezuela.

Tuttavia, Salvini ribadisce che la Lega sostiene una soluzione pacifica e diplomatica per le controversie internazionali e i conflitti in corso.

“La strada maestra per risolvere queste crisi deve essere quella della diplomazia”, afferma, sottolineando l’importanza di rispettare il diritto dei popoli a decidere liberamente del proprio futuro.

A questo proposito, Salvini cita le parole di Papa Francesco, che ha recentemente chiesto di garantire la sovranità nazionale del Venezuela e di assicurare lo stato di diritto.

Un richiamo, secondo il leader della Lega, che mette in evidenza come la comunità internazionale debba lavorare per una soluzione pacifica e giusta, rispettando i principi di autodeterminazione e legalità.

